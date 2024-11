NFL - Saquon Barkley zeigt, dass der Running Back nicht ausgestorben ist - ein Kommentar

Denn dass man Saquon Barkley in der Offseason als Free Agent zum Rivalen Philadelphia Eagles ziehen ließ, bringt die aktuelle Unfähigkeit einer Franchise zielgerichtet auf den wenig schmeichelhaften Punkt.

Seine Giants machen sich seit Jahren in der NFL zum Gespött, sportlich geht sowieso nichts, und eine Personalie steht stellvertretend für das ganze Dilemma.

Was John Mara im Moment durchmacht, kann man erahnen. Der Besitzer der New York Giants dürfte unruhige bis schlaflose Nächte haben. Und sich unfassbar ärgern.

Wie Saquon Barkley durch die Saison pflügt, ist beeindruckend. Er bringt sich in MVP-Position - und zeigt, dass die Position nicht ausgestorben ist. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

Most Valuable Player, und das als Running Back.

In elf Spielen hat Barkley eine Karrierebestleistung von 1.392 Yards hingelegt. Mit einem Durchschnitt von 126,5 Yards pro Spiel ist er derzeit auf dem besten Weg, Eric Dickersons Rekord von 2.105 Yards aus dem Jahr 1984 zu knacken. Dass er die Liga in Rushing und Scrimmage Yards anführt, versteht sich von selbst.

Sirianni weiter: "Wenn man die Art von Schnelligkeit, seitlicher Beweglichkeit, mit der Fähigkeit zu beschleunigen, der Geschwindigkeit, um abzuschließen, und der Kraft, einen Armtackle zu durchbrechen, hat, dann hat er alles, was man sich von einem Running Back wünscht. Er ist großartig."

Vor allem ist er mit insgesamt 1.649 Yards und zwölf Touchdowns ein Garant dafür, dass die Eagles bei 9-2 stehen. Und die Playoffs Formsache sind, dazu ein tiefer Lauf in der Postseason immer realistischer.

Barkley, der von der neuen Chance, einem neuen Umfeld nach sechs Jahren New York ganz offensichtlich beflügelt wird, weiß, bei wem er sich zu bedanken hat.

Saquon Barkley liebt die MVP-Diskussionen

"Ich werde wahrscheinlich viel Anerkennung bekommen und jeder wird dies und das sagen, aber in Wirklichkeit ist das Schöne an diesem Spiel, dass es ein Mannschaftsspiel ist"; sagte Barkley. "Mein Lieblingszitat von Nick lautet: ‘Es ist schwer, ohne die Großartigkeit anderer großartig zu sein.' Und diese Jungs [in der O-Line] und die Tight Ends und die Wide Receiver, die blocken, sind super toll.“

Er liebt es trotzdem, in der MVP-Diskussion zu sein, das gibt er offen zu.

Wenn man bedenkt, dass es selbst Christian McCaffrey bislang nicht zu MVP-Ehren geschafft hat, dürften sich Barkleys Chancen auf Außenseiter-Niveau bewegen.

Was ihn aber nicht chancenlos macht, sollte es so weitergehen. Er macht die Offensive besser und damit das Team, in der Form sind die Eagles schwer auszurechnen und zu knacken.