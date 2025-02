Im Fall des diesjährigen Super Bowls werden die "Three-Peat"-Klamotten der Chiefs in die Ukraine, Mongolei, Georgien, Estland und Lettland zu bedürftigen Menschen gesendet.

Weil die Philadelphia Eagles den Kansas City Chiefs im 59. Super Bowl keine Chance ließen (40:22), verpasste das Team um die Superstars Travis Kelce und Patrick Mahomes den noch nie erreichten "Three-Peat". Also den dritten Super-Bowl-Sieg in Folge.

Die Netzreaktionen zu dieser Aktion fielen in diesem Jahr unterschiedlich aus. Ein Fan gab ein "UPDATE: Die Sendung wurde von Cooper DeJean intercepted." Damit spielt er natürlich auf den Pick-6 aus dem Super Bowl an, den der Eagles-Star in die Endzone brachte.