Jedes Jahr diskutieren die NFL -Besitzer in der Offseason über mögliche Regeländerungen. Auch für die kommende Saison wurden einige Anpassungen durchgewunken. Nicht angerührt wird das Playoff-System - trotz vieler Diskussionen.

Eine Anpassung der Playoff-Regularien stand in dieser Offseason im Raum. Daraus wurde - zumindest vorerst - nichts. Head Coach Pete Carroll dürfte das freuen.

Das Wichtigste in Kürze

Im aktuellen Format sind die vier Divisionsieger der beiden Conferences jeweils als die ersten vier Teams der AFC und NFC für die Playoffs gesetzt. Die restlichen drei Wildcard-Plätze gehen an die drei Nicht-Divisionsieger mit der besten Bilanz.

Der Vorschlag sah vor, die Teams streng nach der Bilanz der Regular Season zu setzen, was das Heimspielrecht und die Paarungen zugunsten der Teams mit der besseren Bilanz verändern würde.

Die Detroit Lions warfen die Idee in den Raum, über das Setzformat in den Playoffs zu sprechen.

Carroll gegen Playoff-Änderungen

Allerdings zogen die Lions den Vorschlag im Laufe des Sommer zurück. Er könnte im nächsten Jahr erneut diskutiert werden.

Head Coach Pete Carroll von den Las Vegas Raiders dürfte dann eher weniger begeistert sein. In einem Interview im "Get Got Podcast" (mit Ex-NFL-Star Marshawn Lynch) sprach sich der Routinier klar gegen die Anpassung aus.

"Ich habe nicht für diese andere Regel gestimmt. Ich habe für die Divisionssieger gestimmt", sagte Carroll. "Ich mag die Struktur und ich mag den Titelkampf innerhalb der Divisions. Das ist Teil davon. Erinnert ihr euch? Die NFC West zu holen war für uns sehr wichtig."

Carroll verwies als Beispiel auf ein Wildcard-Spiel der Seahawks im Jahr 2011 gegen die New Orleans Saints. Die Seahawks hatten mit einer 7:9-Bilanz die Division gewonnen und dementsprechend ein Heimspiel gegen die Saints (11:5-Bilanz).

Seattle gewann überraschend und auch dank eines ikonischen Laufs von Marshawn Lynch, dem "Beast Quake", mit 41:36. Wäre die Regeländerung in Kraft getreten, hätten die Saints das Heimspielrecht inne gehabt.