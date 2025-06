Die NFL ist tief in der Offseason, in gut einem Monat beginnen die Training Camps . Und dennoch sorgt Shedeur Sanders, Rookie-Quarterback der Cleveland Browns, für Schlagzeilen - allerdings abseits des Feldes.

Shedeur Sanders, Quarterback der New Orleans Saints, fiel diesen Monat mit mehreren Verkehrsdelikten auf. Bruder Shilo, Safety der Tampa Bay Buccaneers, konnte sich eine kleine Spitze nicht verkneifen.

Das Wichtigste in Kürze

In gleich zwei Fällen wurde Sanders wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen.

Bruder Shilo nahm die Verkehrsdelikte als Ansatz, um seinem Bruder einen Spruch reinzudrücken. In einem Vlog auf seinem Youtube-Kanal schlenderte er am Straßenrand entlang und sagte: "Ich weiß, dass wir hier in Tampa vorsichtig sein müssen, wenn wir die Straße überqueren, besonders wenn Shedeur hier ist."