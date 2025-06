208 Duelle lieferten sich die Green Bay Packers und Chicago Bears in der NFL bisher. Keine Paarung gab es häufiger. Entsprechend groß ist die Rivalität zwischen den beiden Traditionsteams aus der NFC North.

Die Rivalität zwischen den Green Bay Packers und Chicago Bears ist gut dokumentiert. Bears-Quarterback Caleb Williams gießt in einem Interview weiteres Öl ins Feuer.

Das Wichtigste in Kürze

Auch Bears-Quarterback Caleb Williams bekam die aufgeheizte Stimmung in dem Duell in seinem ersten Jahr in der NFL gleich zu spüren.

Am 18. Spieltag der abgelaufenen Saison sicherten sich die Bears einen Auswärtssieg im Lambeau Field, sehr zum Unmut der Packers-Fans.