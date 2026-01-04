NFL: Kehrt Philip Rivers erneut zurück? Spekulationen um Posten als Head Coach

Philip Rivers bleibt nach dem Ende seiner Spielerkarriere in der NFL im Gespräch. Winkt eine neue Aufgabe?

Von Tobias Wiltschek

Sorgt Philip Rivers zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit für eine Überraschung in der NFL?

Nachdem der mittlerweile 44-Jährige im Dezember mit seinem Kurz-Comeback für drei Spiele als Quarterback der Indianapolis Colts für Aufsehen sorgte, steht er nun erneut im Fokus.

Seine Spielerkarriere hat er vor wenigen Tagen für endgültig beendet erklärt. Aber als Head Coach könnte er womöglich schon zur nächsten Saison in die NFL zurückkehren.

Wie Liga-Insider Ian Rapoport berichtet, könnten sich mehrere Teams vorstellen, Rivers als Cheftrainer zu verpflichten. Aus mehreren Quellen habe er erfahren, dass Rivers als Kandidat für mindestens ein Job-Interview gehandelt wird.

Zu einer möglichen Fortsetzung seiner NFL-Karriere als Head Coach hat er sich bislang noch nicht geäußert.