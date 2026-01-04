- Anzeige -
- Anzeige -
american football

NFL: Kehrt Philip Rivers erneut zurück? Spekulationen um Posten als Head Coach

  • Veröffentlicht: 04.01.2026
  • 17:04 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Philip Rivers bleibt nach dem Ende seiner Spielerkarriere in der NFL im Gespräch. Winkt eine neue Aufgabe?

Von Tobias Wiltschek

Sorgt Philip Rivers zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit für eine Überraschung in der NFL?

Nachdem der mittlerweile 44-Jährige im Dezember mit seinem Kurz-Comeback für drei Spiele als Quarterback der Indianapolis Colts für Aufsehen sorgte, steht er nun erneut im Fokus.

Seine Spielerkarriere hat er vor wenigen Tagen für endgültig beendet erklärt. Aber als Head Coach könnte er womöglich schon zur nächsten Saison in die NFL zurückkehren.

Wie Liga-Insider Ian Rapoport berichtet, könnten sich mehrere Teams vorstellen, Rivers als Cheftrainer zu verpflichten. Aus mehreren Quellen habe er erfahren, dass Rivers als Kandidat für mindestens ein Job-Interview gehandelt wird.

Zu einer möglichen Fortsetzung seiner NFL-Karriere als Head Coach hat er sich bislang noch nicht geäußert.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL: Giants und Titans suchen neuen Head Coach

Derzeit stehen die New York Giants und die Tennessee Titans noch ohne Head Coach für die kommende Spielzeit da. Doch erwartungsgemäß werden am Montag nach dem Ende der Regular Season weitere Trainerstellen frei.

Rivers selbst wird das letzte Spiel der Colts, die im Rennen um die Playoff-Plätze keine Chance mehr haben, nicht mehr bestreiten. Er überlässt das Feld im Gastspiel bei den Houston Texans Rookie-Quarterback Riley Leonard.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 04.01.2026
  • 19:06 Uhr
Pittsburghs Quarterback Aaron Rodgers
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 04.01.2026
  • 19:03 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 04.01.2026
  • 19:03 Uhr
imago images 1070886498
News

Playoff Picture: So sieht die K.o.-Runde aktuell aus

  • 04.01.2026
  • 19:00 Uhr
imago images 1070083546
News

NFL: Seahawks sichern sich den NFC-Titel - Lamar Jackson entscheidet MVP-Duell

  • 04.01.2026
  • 19:00 Uhr
LANDOVER, MD - DECEMBER 25: Dallas Cowboys wide receiver George Pickens (3) looks in a pass during game between the Dallas Cowboys and the Washington Commanders on December 25, 2025 at Northwest St...
News

Vergrault Jerry Jones den nächsten Superstar?

  • 04.01.2026
  • 18:59 Uhr

NFL: Jaxon Smith-Njigba nimmt 49ers-Star nach frechem Spruch hops

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at New York Jets Dec 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New England Patriots wide receiver Efton Chism III (86) makes a touchdown ca...
News

Jets könnten neuen Negativrekord aufstellen

  • 04.01.2026
  • 17:59 Uhr
imago images 1070685975
News

Chiefs vor "erheblichen" Änderungen: Cap Space als Mega-Problem

  • 04.01.2026
  • 15:07 Uhr
imago images 1070604667
News

Droht Kevin Stefanski das Aus bei den Browns?

  • 04.01.2026
  • 14:40 Uhr