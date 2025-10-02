Nach drei Jahren Pause wird die NFL 2026 nach Mexiko zurückkehren. Zudem kündigte Commissioner Roger Goodell eine zeitnahe Expansion nach Asien an.

Die NFL wird in der Regular Season 2026 im Rahmen ihrer International Series nach Mexiko zurückkehren. Das kündigte Commissioner Roger Goodell am Donnerstag bei einem Medientermin in London an.

Bislang wurden im legendären Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko-Stadt fünf Spiele ausgetragen. Von 2016 bis 2019 gastierte die NFL jedes Jahr dort, nach der Corona-Pandemie kehrte die NFL 2022 einmalig zurück.

Anschließend wurde das Stadion geschlossen und wird seitdem für die Fußball-WM 2026 renoviert. Im Aztekenstadion fand unter anderem das legendäre Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Rams in der Saison 2019 statt, das die Rams 54:51 gewannen.