American Football
NFL kehrt 2026 nach Mexiko zurück - Debüt in Asien steht bevor
- Veröffentlicht: 02.10.2025
- 23:08 Uhr
- Chris Lugert
Nach drei Jahren Pause wird die NFL 2026 nach Mexiko zurückkehren. Zudem kündigte Commissioner Roger Goodell eine zeitnahe Expansion nach Asien an.
Die NFL wird in der Regular Season 2026 im Rahmen ihrer International Series nach Mexiko zurückkehren. Das kündigte Commissioner Roger Goodell am Donnerstag bei einem Medientermin in London an.
Bislang wurden im legendären Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko-Stadt fünf Spiele ausgetragen. Von 2016 bis 2019 gastierte die NFL jedes Jahr dort, nach der Corona-Pandemie kehrte die NFL 2022 einmalig zurück.
Anschließend wurde das Stadion geschlossen und wird seitdem für die Fußball-WM 2026 renoviert. Im Aztekenstadion fand unter anderem das legendäre Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Rams in der Saison 2019 statt, das die Rams 54:51 gewannen.
NFL will asiatischen Markt erschließen
Die NFL wird im kommenden Jahr erstmals auch in Australien zu Gast sein, die Rams stehen für die Partie in Melbourne bereits als Heimteam fest. Zudem kündigte Goodell eine baldige Expansion der Auslandsspiele nach Asien an.
"Wenn man global agieren will, dann muss man über Europa und Amerika hinausgehen", sagte Goodell. "Man muss andere Regionen und Territorien erschließen. Nächstes Jahr gehen wir nach Australien. Dazu haben wir Pläne, kurz danach nach Asien zu gehen", erklärte er.
Weitere Länder, in denen die NFL bereits reguläre Saisonspiele austrägt, sind Deutschland, Spanien, Brasilien, Irland und Großbritannien.