NFL-Kicker profitieren

NFL - Coach der Philadelphia Eagles sicher: Regeländerung verändert das Spiel "drastisch"

  • Aktualisiert: 02.10.2025
  • 10:28 Uhr
  • Malte Ahrens

Seit dieser Saison gibt es für die Kicking-Bälle in der NFL eine neue Regel. Laut Vic Fangio, Defensive Coordinator der Philadelphia Eagles, verändert diese das Spiel - vor allem für seinen Berufsstand.

NFL-Kicker haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und immer längere Field Goals getroffen. Seit dieser Saison profitieren sie allerdings auch von einer Regeländerung der NFL und treffen aus immer weiteren Distanzen.

Defensive Coodinator Vic Fangio vom amtierenden Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles erklärt es auf einer Pressekonferenz wie folgt: "In früheren Jahren haben die Schiedsrichter oder andere Leute die Bälle aufbereitet und man musste damit klarkommen. Jetzt hast du sie die ganze Woche bei dir im Training und niemand anderes kann sie anfassen."

Wie diese Änderung Einfluss auf seine Defensiv-Calls nimmt machte er anhand eines Beispiels deutlich: "Wir haben ein 65-Yard- und ein 58-Yard-Field-Goal gegen uns bekommen. Wer hätte das vorher gedacht? Diese Bälle haben das Spiel verändert und die Kicker kommen dadurch weiter."

NFL-Änderung verändert das Spiel "drastisch"

Teams kommen also mit den eigenen Bällen schneller in eine realistische Distanz, um das Field Goal zu treffen und drei Extra-Punkte zu bekommen. Für Fangio verändere das das Spiel auf "drastische Art und Weise."

In der Preseason hatte Jaguars-Kicker Cam Little bereits ein 70-Yard-Field-Goal getroffen. Im Training, meist ohne Gegnerdruck, war das kein Einzelfall. In einem aktiven Spiel war es allerdings das erste Mal, dass diese Schallmauer von einem Kicker durchbrochen wurde.

