NFL: Kenny Pickett, Brock Purdy und Co. - ist das die schwächste Quarterback-Klasse jemals?

In der Regel sind in jedem NFL-Draft einige Quarterback-Toptalente vertreten, die sich langfristig in der Liga etablieren. Bei der Draftclass von 2022 stellte sich die Situation jedoch etwas anders dar. Von Julian Erbs Der NFL-Draft gilt traditionell als Bühne für Quarterbacks, die als künftige Franchise-Gesichter und Hoffnungsträger gehandelt werden. Manche erfüllen die Erwartungen und setzen sich durch, andere verschwinden schnell wieder. Die Draft-Klasse von 2022 stach in dieser Hinsicht besonders hervor – nicht durch eine Fülle an Ausnahmetalenten, sondern durch ihre ungewöhnlich geringe Tiefe auf der Quarterback-Position. NFL Roster Cuts: Die 18 überraschendsten Spieler-Entlassungen der Teams

Roster Cuts - wie geht es weiter für Lenny Krieg und Co.? ran zeigt euch, welche der neun gedrafteten Quarterbacks noch in der Liga sind und wer sich möglicherweise noch einmal Hoffnungen auf einen Startplatz machen kann.

Kenny Pickett (Draftpick 20, Pittsburgh Steelers) Als Steelers-Legende Ben Roethlisberger im Januar 2022 sein Karriereende verkündete, war schnell klar, dass Pittsburgh den Erstrundenpick für einen Quarterback einplanen würde. Kenny Pickett, immerhin Drittplatzierter im Rennen um die Heisman-Trophäe, wurde von den Steelers ausgewählt und zunächst als Backup von Mitchell Trubisky eingeplant. Nachdem Trubisky gebenched wurde, übernahm Pickett den Starter-Posten für den Rest der Saison 2022 und ging auch als Starter in die Saison 2023.

Nach zwei unterdurchschnittlichen Spielzeiten entschieden sich die Steelers für einen Umbruch: Sie holten Russell Wilson, woraufhin Pickett einen Trade forderte. Pickett landete als Backup von Jalen Hurts bei den Philadelphia Eagles und kann sich heute Super-Bowl-Sieger nennen. Nach der Saison wurde er zunächst zu den Cleveland Browns getradet und noch vor dem Start der neuen Spielzeit an die Las Vegas Raiders weitergegeben und ist dort jetzt als Backup von Geno Smith eingeplant. Sollte Smith fit bleiben, wird es sehr schwer für Pickett.

Externer Inhalt

Desmond Ridder (Draftpick 74, Atlanta Falcons) Ähnlich wie die Steelers waren auch die Falcons auf der Suche nach einem Nachfolger für eine echte Franchise-Größe. Nachdem Matt Ryan zu den Indianapolis Colts getradet wurde, entschieden sie sich – später als von vielen Experten erwartet – für Desmond Ridder. Ridder startete zunächst als Backup von Marcus Mariota, wurde in Woche 15 zum Starter befördert und ging auch in die Saison 2023 als Starting Quarterback. Das verlief wenig erfolgreich: Nach Woche 9 rutschte er auf die Position des zweiten Quarterbacks ab, wurde später erneut zum Starter befördert, doch auch diesmal ohne Erfolg. In der folgenden Saison setzten die Falcons auf Kirk Cousins und gaben Ridder an die Cardinals ab. Dort verlor er den Kampf um den Posten als Backup und wurde entlassen.

Über Stationen bei den Las Vegas Raiders und den Cincinnati Bengals – wo er erneut bei den Roster Cuts gestrichen wurde – steht Ridder aktuell ohne Team da. Für ihn ist der Traum vom Starting Quarterback in der NFL höchstwahrscheinlich geplatzt.

Malik Willis (Draftpick 86, Tennessee Titans) Willis, den viele Experten im Draft deutlich höher erwartet hatten, musste sich bei den Titans mit der Rolle als Ersatz von Ryan Tannehill begnügen. So kam er in seinen ersten zwei Jahren nur auf 66 geworfene Pässe. Zur Saison 2024 wurde Willis zu den Green Bay Packers getradet und übernahm dort die Rolle als Backup von Jordan Love. In seinen zwei Start-Einsätzen, aufgrund einer Verletzung von Love, wusste er jedoch zu überzeugen und warf seine ersten NFL-Touchdowns. Er gilt als einer der besseren Ersatz-Quarterbacks der Liga und könnte im passenden Umfeld noch einmal eine Chance als Starter erhalten.

Matt Corral (Draftpick 94, Carolina Panthers) Corral war von Anfang an als dritter Quarterback bei den Panthers eingeplant, verletzte sich dazu aber in der Preseason schwer, so dass er direkt seine erste komplette Saison verpasste. In der Folgesaison entschieden sich die Panthers, mit Bryce Young einen weiteren Quarterback zu draften. Entsprechend wurde Corral entlassen. Kurz darauf wurde er in das Practice Squad der New England Patriots aufgenommen, wo er jedoch fast unmittelbar wieder gestrichen wurde. Anschließend wagte er den Schritt in die United Football League (UFL) und versuchte es danach noch einmal bei den Minnesota Vikings, wo er jedoch bereits nach zehn Tagen wieder entlassen wurde. Mittlerweile ist er zurück in der UFL und versucht dort weiterhin sein Glück. Das NFL-Kapitel scheint für ihn beendet.

Bailey Zappe (Draftpick 137, New England Patriots) Als Quarterback Nummer drei hinter Mac Jones und Brian Hoyer gedraftet, kam er durch Verletzungen seiner Konkurrenten bereits in seiner ersten Saison zu Einsätzen. Dort konnte er etwas Eigenwerbung betreiben, rutschte nach der Rückkehr von Jones jedoch wieder auf die Rolle des QB2 zurück. Auch in seiner zweiten Saison erhielt Zappe immer wieder Einsätze, durfte sogar in sechs Spielen von Anfang an ran, enttäuschte jedoch vor allem in den letzten beiden Spielen der Regular Season. Dort blieb er jeweils unter 300 Yards, erzielte keinen Touchdown und warf zudem fünf Interceptions. Nach einem kurzen Aufenthalt im Practice Squad der Kansas City Chiefs bekam er eine letzte Chance bei den Cleveland Browns, wo er im letzten Spiel der Saison noch einmal von Beginn an auflaufen durfte.

Anzeige

Anschließend schloss er sich erneut den Chiefs an, fiel dort jedoch den Roster Cuts zum Opfer und steht derzeit ohne Team da. Auch bei ihm schwinden die Hoffnungen auf eine erfolgreiche NFL-Karriere zunehmend.

Sam Howell (Draftpick 144, Washington Commanders) In seiner Rookie-Saison erhielt Howell im letzten Spiel der Regular Season seinen ersten Einsatz für die Commanders, überzeugte dabei mit einer starken Leistung und sicherte sich damit den Starter-Posten für die Saison 2023. Seine Saison war von Höhen und Tiefen geprägt: Zwischenzeitlich führte er die Liga in Passing Yards an, gleichzeitig war er jedoch auch der meistgesackte Quarterback. Am Ende der Saison stand Howell bei einer Bilanz von 4-13 und führte die Liga sowohl in Interceptions als auch in Sacks an. Im Draft 2024 entschieden sich die Commanders für Quarterback Jayden Daniels und tradeten Howell zu den Seattle Seahawks, wo er als Ersatz für Geno Smith in seinen Kurzeinsätzen nicht überzeugen konnte. Von den Seahawks wechselte er zu den Vikings und anschließend zu den Eagles, wo er aktuell als QB3 hinter Jalen Hurts und Tanner McKee gelistet ist. Auch bei ihm scheint die NFL-Starter-Karriere vorüber.

Chris Oladokun (Draftpick 241, Pittsburgh Steelers) Der in Florida geborene Oladokun wurde zwar von den Steelers gedraftet, jedoch noch vor Beginn der Saison 2022 wieder entlassen. Die Chiefs nahmen ihn daraufhin unter Vertrag, und Oladokun pendelte seitdem zwischen Spieltagskader und Practice Squad – er darf sich inzwischen jedoch bereits zweimaliger Super-Bowl-Sieger nennen. In der vergangenen Saison feierte er sein NFL-Debüt und erlief im letzten Regular Season-Spiel der Chiefs sogar fünf Yards. Auch er wird seine NFL-Karriere höchstwahrscheinlich als QB3 beenden.

Skylar Thompson (Draftpick 247, Miami Dolphins) Thompson überzeugte in der Preseason 2022 und kam vor allem aufgrund der wiederkehrenden Gehirnerschütterungen von Tua Tagovailoa regelmäßig zu Einsätzen. So kam er auch zu einem Playoff-Spiel für die Dolphins – bei der knappen 31:34-Niederlage gegen die Chiefs. Thompson warf dabei für 220 Yards, einen Touchdown und zwei Interceptions bei einer Quote von 40 Prozent, während Miamis Receiver mehrere Drops verzeichneten.

In der Saison 2023 blieb er als QB3 ohne Einsatz, 2024 absolvierte er drei Spiele für die Dolphins. Inzwischen ist er als QB4 bei den Steelers gelistet. Seine Chancen auf einen Starting Job sind verschwindend gering.

Brock Purdy (Draftpick 262, San Francisco 49ers) Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Mit dem letzten Pick im Draft 2022 – als "Mr. Irrelevant" – wurde Brock Purdy ausgewählt. Nach einer Verletzung, die das Saisonende von Starter Trey Lance bedeutete, und einer weiteren Blessur von Backup Jimmy Garoppolo schlug die Stunde von Purdy. Nach Garoppolos Verletzung überzeugte er sofort und wurde zum ersten "Mr. Irrelevant", der einen Touchdown warf. In seinem ersten Karrierestart führte er sein Team zudem zu einem 35:7-Sieg über Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Von da an ging es steil bergauf: 2023 führte er sein Team bis in den Super Bowl, wo er sich in Overtime nur knapp den Chiefs um Patrick Mahomes geschlagen geben musste. Anschließend wählten ihn seine NFL-Kollegen auf Platz 28 der "NFL Top 100". 2024 folgte dann der erste Rückschlag für Purdy: Die 49ers hatten mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und verpassten die Playoffs. Dennoch hält das Front Office an ihm fest und stattete ihn im Mai 2025 mit einem Fünfjahresvertrag über 265 Millionen Dollar aus.