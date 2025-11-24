Die Philadelphia Eagles kassieren trotz 21:0-Führung gegen die Dallas Cowboys eine Pleite. Der Super-Bowl-Sieger hat aktuell viele Baustellen. Von Franziska Wendler Im Sport tut jede Niederlage weh. Und manche Niederlagen noch ein bisschen mehr. Eine Niederlage der zweiten Kategorie erlebten die Philadelphia Eagles in Woche zwölf der laufenden NFL-Saison. Und das nicht nur, weil sie durch den Erzrivalen aus Dallas ausgelöst wurde. In einem Spiel mit 21:0 zu führen, und jenes Spiel dann mit 21:24 zu verlieren, ist mehr als nur unglücklich. Und die Partie dürfte dabei bei so manchem Fan Erinnerungen an die Worte eines gewissen A.J. Brown hervorgerufen haben.

"Wenn wir wirklich darauf fokussiert sind, zu gewinnen und unseren Job zu machen, können wir auf die Offense nicht einfach weiter ein Pflaster kleben, indem die Verteidigung ihren Job macht und uns aus der Patsche hilft", hatte der Wide Receiver am 12. November gesagt. Und weiter: "Wann werden wir endlich unsere Schwächen in der Offensive angehen? Woche für Woche machen wir unseren Job in der Offensive nicht. Man kann nicht einfach weiter Pflaster draufkleben und erwarten, dass man gewinnt." Überaus einsichtige Worte, deren Wahrheit sich im Divisionduell gegen die Cowboys zeigte.

Eagles-Offense zu schwach Dabei hatte alles eigentlich so gut angefangen. Die ersten drei Ballbesitzphasen der Eagles mündeten in einem Touchdown. Erst fing besagter A.J. Brown einen 16-Yard-Pass von Quarterback Jalen Hurts, dann lief der Spielmacher zweimal in Folge selbst in die Endzone. Auch die Defense lieferte. Die ersten vier Cowboys-Drives blieben punktlos, fünf Minuten vor der Halbzeit fing Safety Reed Blankenship dann einen Pass von Cowboys-Quarterback Dak Prescott in der Endzone ab. Laut dem Football Power Index von "ESPN" lagen die Siegchancen der Gäste zu diesem Zeitpunkt bei 96 Prozent. Mayfield verletzt: Bucs gehen gegen Rams unter

Cowboys schocken Eagles, Sanders schafft historisches Doch dann begann die Abwärtsspirale. Punt, End of Half, Punt, Punt, Punt, Missed Field Goal, Fumble, Punt – die Aneinanderreihung aller darauffolgenden Eagles-Drives liest sich wie eine Liste des Grauens.

Mutlose Spielweise verschuldet Pleite mit Unschuldig war das Team, genauer gesagt spezielle Teile des Teams, aber mitnichten. Während der ersten drei Posessions flog ein Pass nach dem anderen in Richtung von Brown und DeVonta Smith. Doch von dem schnellen Passspiel, beziehungsweise einer aggressiven Spielweise war in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu sehen. Offensive Coordinator Kevin Patullo setzte auf das Laufspiel, hatte offenkundig vor allem daran Interesse, den Vorsprung zu verwalten. Eine problematische und fatale Taktik. Die Offensive Line musste ohne ihren besten Run-Blocker Lane Johnson antreten, Center Cam Jurgens und Left Guard Landon Dickerson konnten derweil nur angeschlagen ins Spiel gehen.

Saquon Barkley in der Krise Das Problem: Weder O-Line noch die Running Backs haben bislang zu ihrer dominanten Form aus der Vorsaison zurückgefunden. Allen voran Superstar Saquon Barkley ist aktuell ein Schatten seiner Selbst. Gegen die Cowboys verursachte er nicht nur einen Fumble, er brachte es auch nur auf 22 Rushing Yards. Nie hatte er seit seinem Wechsel nach Philly weniger. "Ich bin eher von mir selbst enttäuscht, nicht von anderen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Laufspiel bei mir beginnt und bei mir endet. Ich bin gerade in einer kleinen Krise, ich hatte schon früher solche Krisen, ich muss sie einfach überwinden", konstatierte er nach der Partie. "Ich bringe das Laufspiel nicht in Gang. Ich hole keine Yards. Ich habe es satt, dass die Leute versuchen, das Laufspiel zu stoppen. Das akzeptiere ich nicht wirklich. Ich muss einfach besser werden, ich muss spielen."

Kein Ersatz für Adoree' Jackson Doch neben der Formschwäche von Barkley zeigten sich weitere Probleme. Ganze 14 Strafen mussten die Eagles hinnehmen, nie gab es in einem Spiel von Head Coach Nick Sirianni mehr. Die Defense spielte indes zeitweise eine durchaus gute Partie. Vier punktlose Cowboys-Ballbesitzphasen zu Beginn, dazu kamen die bereits erwähnte Interception, ein erzwunger Punt nach dem Barkley-Fumble und ein Stop bei einem vierten Versuch an der 1-Yard-Linie. Doch vor allem die Secondary hielt in der zweiten Hälfte dem Druck nicht stand, zerfiel nach der Verletzung von Cornerback Adoree' Jackson förmlich in ihre Einzelteile. Ein adäquater Ersatz für ihn fand sich nicht. Der aus dem Slot nach außen gezogene Cooper DeJean wurde von Prescott vorgeführt. Bei fünf Targets mit vier Receptions auf die Cowboys-Receiver CeeDee Lamb und George Pickens gab DeJean ganze 148 Yards ab.

Eagles müssen vier Viertel lang liefern Ein mutloses Playcalling, eine strauchelnde Offensive, unzählige Strafen, Verletzungen – bei den Eagles kam in der zweiten Hälfte gegen den Erzrivalen vieles zusammen. "Wir müssen einen Weg finden, das Spiel zu Ende zu bringen, und wir müssen mehr Konstanz in unser Spiel bringen", sagte Quarterback Hurts nach der Partie. "Es war definitiv ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Letztendlich haben wir als Team kein komplettes Spiel abgeliefert, und das hat uns heute das Genick gebrochen.Wir müssen uns das zu eigen machen, es als Team als Ansporn nehmen, zusammenhalten und nach vorne schauen", gab der Signal Caller die Marschrichtung vor.

