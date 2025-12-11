- Anzeige -
- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf Joyn

NFL: Week 17 final festgelegt - Spektakulärer Samstags-Doubleheader nach Weihnachten

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 14:07 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat die finale Planung für NFL Woche 17 bekanntgegeben. Nun steht auch fest, wer den Doubleheader am Samstag spielen wird.

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern spielt die NFL auch in der Weihnachtswoche professionellen Football. Dieses Mal in Week 17, die am 25. Dezember startet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (Donnerstag) werden bekanntermaßen die Dallas Cowboys at Washington Commanders (19 Uhr), die Detroit Lions at Minnesota Vikings (22:30 Uhr) und die Denver Broncos at Kansas City Chiefs (2:15 Uhr) aufeinandertreffen.

Nun gab die NFL bekannt, wer den Doubleheader am Samstag (27. Dezember) spielen wird. Dort werden zunächst die Houston Texans at Los Angeles Chargers (22:30 Uhr) antreten, ehe in der Nacht noch die Baltimore Ravens at Green Bay Packers um 2:00 Uhr aufeinandertreffen werden.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL in den USA mit Top-Einschaltquoten

Die weiteren Partien des vorletzten NFL-Spieltags finden wie gewohnt am Sonntag und Montag statt.

In den USA sorgen die NFL-Partien jährlich für die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres. Seit Saisonstart befinden sich 46 NFL-Partien unter den 50 meistgesehenen Sendungen im US-TV.

Auch interessant: NFL-Spiele in Deutschland: Spielorte für 2026 bis 2029 stehen fest

Und: Zweites NFL-Spiel in Deutschland? Alexander Steinforth im Interview

- Anzeige -
Mehr zur NFL
NFL, American Football Herren, USA Munich Game New York Giants - Carolina Panthers am 10.11.2024 in der Allianz Arena in München Alexander Steinforth ( NFL Deutschland Geschäftsführer ) xMSx
News

2. Spiel in Deutschland? "Würde ich nicht ausschließen"

  • 12.12.2025
  • 15:10 Uhr
imago images 1064384237
News

NFL: Jakob Johnson ist zurück

  • 12.12.2025
  • 15:07 Uhr
December 11, 2025, Tampa, Florida, USA: Tampa Bay Buccaneers quarterback Baker Mayfield (6) puts his head down as he walks off the field, after the Atlanta Falcons defeat the Bucs, 29-28, during th...
News

Erst Hype, jetzt Krise: Was bei den Buccaneers schiefläuft

  • 12.12.2025
  • 14:44 Uhr

NFL: Kein Witz! Bills-Fans bekommen Schnee-Bier im Stadion

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0

NFL: Nach Rivers-Comeback: Auch Gronk bald zurück in der NFL?

  • Video
  • 01:56 Min
  • Ab 0
Former Las Vegas Raiders Wide Receiver Henry Ruggs III Ordered to Appear In Court Following Fatal DUI Crash
News

Haft-Verstöße? Ex-NFL-Star in strengeres Gefängnis verlegt

  • 12.12.2025
  • 11:52 Uhr
imago images 1069790249
News

Playoff Picture: Buccaneers raus, Panthers drin

  • 12.12.2025
  • 11:49 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers Dec 11, 2025; Tampa, Florida, USA; Atlanta Falcons tight end Kyle Pitts Sr. (8) reacts after scoring a touchdown against t...
News

Pitts-Gala: Falcons ringen Bucs in letzter Sekunde nieder

  • 12.12.2025
  • 11:46 Uhr
Hat seinen Coach überzeugt: Shedeur Sanders
News

Kommentar: Sanders als Starter hilft allen - auch den Hatern

  • 12.12.2025
  • 11:44 Uhr
imago images 1017178761
News

Kommentar: Die Rivers-Story ist geil - egal, wie sie ausgeht

  • 12.12.2025
  • 11:38 Uhr
Mehr News und Videos
Justin Herbert: Vom Rohdiamanten zum Franchise-Quarterback
News

ran-Tipps: Chargers beenden Chiefs-Hoffnungen

  • 12.12.2025
  • 10:24 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Denver Broncos Nov 16, 2025; Denver, Colorado, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) before the game against the Denver B...
News

Playoff-Szenarien: Chiefs stehen vor endgültigem K.o.

  • 12.12.2025
  • 10:15 Uhr
December 11, 2025, Tampa, Florida, USA: Tampa Bay Buccaneers head coach Todd Bowles walks off the field, after the Atlanta Falcons defeat the Bucs, 29-28, during the end of the game at Raymond Jame...
News

"Scheiße nicht schönreden": Bucs-Coach rastet aus

  • 12.12.2025
  • 09:58 Uhr

NFL - Bucs-Coach stinksauer: Siebenmal F-Wort in 30 Sekunden

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0

NFL: Kyle Pitts feiert TD-Party! Falcons-Star vernascht Buccaneers

  • Video
  • 02:36 Min
  • Ab 0
imago images 0822182453
News

Cam Newton stocksauer wegen Rivers-Comeback

  • 12.12.2025
  • 08:48 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 12.12.2025
  • 08:26 Uhr
NFL München
News

NFL 2026 in München: Wie hoch sind die Ticket-Preise?

  • 12.12.2025
  • 08:24 Uhr

NFL-Highlights: Krimi! Letztes FG entscheidet Falcons vs. Buccaneers

  • Video
  • 06:18 Min
  • Ab 0

NFL: Philadelphia Eagles werfen "Positivity Rabbit" raus

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0