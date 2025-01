NFL - LA Chargers: "Social Media Quarterback"? Justin Herbert bestätigt seine Kritiker

Justin Herbert erwischt im Playoff-Spiel der Chargers bei den Texans einen grauenhaften Tag und bestätigt damit seine Kritiker.

Von Franziska Wendler

Es gibt sie im Sport immer wieder. Horrorstatistiken. Statistiken, neben denen kein Sportler seinen eigenen Namen lesen will. Solche Horrorstatistiken produzierte Justin Herbert im Wild Card Game seiner Los Angeles Chargers gegen die Houston Texans – und das mehr als nur einmal.

Nur 14 seiner 32 Passversuche konnte der 26-Jährige bei der 12:32-Pleite bei einem Mispieler anbringen, gleich viermal landete einer seiner Pässe in den Händen des Gegners. Nie in seiner Karriere hatte Herbert zuvor vier Interceptions in nur einem Spiel hinnehmen müssen.

Doch damit nicht genug. In der Kategorie EPA, Expected Points Added, schlug sich der Spielmacher historisch schlecht. Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen den erwarteten Punkten eines Teams vor und nach einem Spielzug.

Betrachtet man die 214 Quarterback-Leistungen in den vergangenen zehn Jahren, war nur einmal ein Signal Caller noch schlechter als Herbert: Brian Hoyer, als er 2015 mit den Houston Texans 0:30 gegen die Kansas City Chiefs verlor und dabei ebenfalls vier Interceptions warf.

Dazu kommt: Nie in der NFL-Geschichte hatte ein Quarterback (mindestens 200 Passversuche) in einem Playoff-Spiel mehr Interceptions geworfen, als zuvor in der gesamten regulären Spielzeit kumuliert. Dort waren es für Herbert nur drei.