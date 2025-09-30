Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Lamar Jacksons Diagnose - kehrt der Ravens-Star bereits in Woche sechs zurück?
- Aktualisiert: 05.10.2025
- 23:24 Uhr
- Julian Erbs
Die Saison der Baltimore Ravens steht bislang unter einem schlechten Stern. Drei der ersten Saisonspiele wurden verloren, dann verletzte sich auch noch Quarterback Lamar Jackson. Doch womöglich kehrt er schneller zurück als gedacht.
Die Baltimore Ravens sind mit einer denkbar bitteren Shootout-Niederlage gegen die Buffalo Bills in die Saison gestartet.
In der Folgewoche gelang zwar einen überzeugenden Sieg gegen die Cleveland Browns, was Hoffnung auf einen Aufschwung machte. Doch danach kam es knüppelhart.
In Woche drei setzte es mit dem 30:38 gegen die Detroit Lions die nächste Ernüchterung, bevor die Kansas City Chiefs den Ravens in der vergangenen Woche eine Pleite verpassten und dabei auch noch mehrere Spieler verletzt ausschieden - darunter auch der wichtigste Spieler.
Zu den verletzten Spielern gehörte auch Superstar-Quarterback Lamar Jackson, der trotz der schwachen Baltimore-Defensive in dieser Spielzeit bis dato souverän ablieferte: 869 Passing Yards, 166 Rushing Yards, dazu 11 Touchdowns bei nur einer Interception – fast schon wieder auf MVP-Niveau.
Lamar Jackson schneller zurück als gedacht?
Jackson musste im dritten Viertel der 20:37-Niederlage gegen die Chiefs nach einem Sack von Defensive End George Karlaftis verletzt vom Feld. Der zweimalige MVP kehrte nicht mehr zurück und verbrachte den Rest des Spiels auf der Bank, wo er mehrfach sein verletztes rechtes Bein dehnte.
Und die Prognose über die Schwere der Verletzung war zunächst sehr ernüchternd.
Wie die "Baltimore Sun" berichtete, sollte Jackson mit einer Oberschenkelverletzung nicht nur das Spiel der Ravens gegen die Houston Texans (10:44) verpassen. Stattdessen sei damit zu rechnen, dass er zwei bis drei Wochen ausfallen könnte, auch das Spiel gegen die Los Angeles Rams in Woche 6 sei demnach kein Thema. In Woche 7 haben die Ravens dann ihre Bye Week.
Jetzt allerdings berichtet "Fox", dass die Ravens zumindest nicht ausschließen wollen, dass Jackson gegen die Rams wieder spielen könnte. In dem Bericht ist von einer "Außenseiterchance" die Rede, wahrscheinlich ist es also nicht. Noch aber will Baltimore die Hoffnung nicht aufgeben.
In seiner Abwesenheit führt Backup Cooper Rush die Offense aufs Feld, was gegen die Texans aber keinen Erfolg brachte. Bei der deutlichen Niederlage warf Rush drei Interceptions.
