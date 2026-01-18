Die Denver Broncos stehen vor einer Mammutaufgabe: Ohne ihren verletzten Starting Quarterback Bo Nix müssen sie das AFC Championship Game bestreiten. von Julian Erbs Es war ein atemberaubendes Playoff-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Denver Broncos. Bills-Quarterback Josh Allen verbuchte knapp 350 Scrimmage Yards und drei Touchdowns. Auf der anderen Seite hielt Broncos-Signal-Caller Bo Nix mit etwas über 300 Scrimmage Yards und ebenfalls drei Touchdowns dagegen. Ein Spektakel, in dem sich beide Teams den Sieg verdient gehabt hätten. Die Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Am Ende setzten sich die Broncos dank eines Field Goals in der Overtime durch, der Jubel im Mile High Stadium war riesig. Erstmals seit 2015 steht Denver wieder in einem AFC Championship Game. Doch die Euphorie hielt nicht lange. Nach und nach machte sich eine Hiobsbotschaft breit, die die Stimmung in der Broncos-Organisation schlagartig trübte. Beim drittletzten Play der Overtime, einem Quarterback-Sweep nach links, der in einem Raumverlust von zwei Yards endete, wurde Nix getackelt. Für die Zuschauer zunächst kaum erkennbar, folgten die schlechte Nachricht erst nach dem Abpfiff: Head Coach Sean Payton erklärte, Nix habe sich bei dieser Aktion einen Bruch des Sprunggelenks zugezogen und werde den Broncos für den Rest der Playoffs fehlen.

Denver Broncos: Wie geht es jetzt weiter? Payton verkündete die Nachricht von der Verletzung erst, als viele Broncos die Kabine bereits verlassen hatten. Zahlreiche Spieler dürften daher erst auf dem Heimweg davon erfahren haben. Entsprechend gab es zunächst keine Stimmen aus dem Team, die öffentlich über ihren Quarterback sprachen. Stattdessen versuchte der Head Coach nach dem Spiel, den Fokus nach vorn zu richten und den Spirit hochzuhalten: "Er ist ein harter Kerl", sagte Payton.

"Ich habe zu ihm gesagt: 'Hör zu, ich glaube, du bist erst der zweite Quarterback in seinem zweiten Jahr, der sein Team in ein Championship Game geführt hat. Und der erste war Patrick Mahomes.' Dieses Team hat das ganze Jahr über wichtige Spieler verloren. Wir werden uns der nächsten Herausforderung stellen und machen von dort aus weiter." Im AFC Championship Game wird Jarrett Stidham als Starter auflaufen, Sam Ehlinger wird als Backup fungieren. "Ich würde fairerweise sagen, angesichts dessen, was ihr gesehen habt, was sehr wenig war: Er ist ready", sagte Payton.

