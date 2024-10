Das entsprechende Video von "Crunch Time Sports" kursiert in den sozialen Medien und erregt vor allem auch aufgrund Crosbys Mimik Aufmerksamkeit. Nachdem er sagt, dass er nicht wisse, was das bedeuten würde, muss er lächeln. Die Vermutung, dass er durchaus mehr weiß, als er zu diesem Moment preisgibt, ist naheliegend.

"Ich bin nicht hier für einen Rebuild. Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich weiß nicht, was auch immer das bedeuten mag... Aber ich bin hier, um zu gewinnen. Wo immer ich sein werde, ich bin hier, um zu gewinnen. Das ist alles, was für mich zählt", so Crosby gegenüber Medien.

Am Donnerstag wurde nun Maxx Crosby , einer der besten Pass Rusher der gesamten NFL , auf einen möglichen Abgang aus "Sin City" angesprochen. Während er sich in der Vergangenheit bereits mehrfach zu den Raiders bekannt hatte, verzichtete er dieses Mal darauf.

"Es gibt so viele Gerüchte, die nicht wahr sind", so Davis zu der Meldung und fügte an: "Es kommt von keiner seriösen Quelle. Mein Grundsatz ist es, niemals auf all diese Dinge zu antworten, weil man sonst in diesem schwarzen Loch gefangen wird." Bis zum 5. November sind Trades in der NFL noch möglich.