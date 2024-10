NFL: Las Vegas Raiders traden Davante Adams zu den New York Jets

Das lange Hin und Her hat ein Ende: Davante Adams verlässt die Las Vegas Raiders und wird sich den New York Jets anschließen.

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Wie NFL-Insider Ian Rapoport auf der Plattform "X" verkündete, haben die Las Vegas Raiders einem Trade ihres Star-Wide-Receivers Davante Adams zu den New York Jets zugestimmt.

Adams hatte die vergangenen drei Spiele der Raiders wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst, dies hatte die Gerüchteküche rund um einen möglichen Trade hochkochen lassen.

Adams trifft im "Big Apple" auf seinen langjährigen Quarterback Aaron Rodgers.

Von 2014 bis 2021 hatten die beiden gemeinsam bei den Green Bay Packers gespielt und sich zu einem der besten Offensiv-Duos der Liga entwickelt.

Ab 2017 wurde der 31-Jährige sechsmal in Folge in den Pro Bowl gewählt, von 2020 bis 2022 wurde Adams zum First Team All Pro gewählt.