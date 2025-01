NFL Power Ranking vor den Championship Games: Bills marschieren - Eagles bangen

Wer ist am stärksten? Bei wem gibt es Zweifel?

Das Teilnehmerfeld lichtet sich weiter, die Divisional Round ist in den Büchern. Nur noch vier NFL -Teams verbleiben im Kampf um den Super Bowl.

Wie sind die aktuellen Kräfteverhältnisse in der NFL? Das Power Ranking vor den Championship Games.

NFL: Das Wichtigste in Kürze

4. Philadelphia Eagles (Vorwoche: Platz 4)

Die Philadelphia Eagles haben im Schneetreiben von Pennsylvania die Oberhand gegen die Los Angeles Rams behalten. Positiv: Saquon Barkley setzte seine Top-Form aus der Regular Season mit über 200 Rushing Yards fort.

Zudem ließ die Defense ihre Muskeln in den entscheidenden Momenten spielen: insgesamt drei Fumbles verursachte die Defense der Eagles, zwei wurden zu Turnovern. Den Turnover Battle zu gewinnen ist ein Schlüssel in den Playoffs, gerade in den Championship Games.

Allerdings haben die Eagles nicht nur den wackligsten Eindruck der verbliebenen vier Teams gemacht, auch spielt die Verletzung von Jalen Hurts eine große Rolle. Beim Rams-Spiel verdrehte er sich das Knie und war danach sichtlich eingeschränkt in seiner Mobilität.

Zwar gab er an, dass alles nur "halb so wild" sei, dennoch ist er auf dem Injury Report vermerkt. Nicht, dass wir Zweifel daran hätten, dass er spielt - aber es ist auch nicht völlig zu vernachlässigen.