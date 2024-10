Ein Trade kommt daher nicht infrage. Denkt sich auch Davis und tut dieses auf kuriose Art und Weise kund. "Wir werden Maxx Crosby nicht traden. Vor oder nach der Trade Deadline!!!“, schrieb er in einer E-Mail an "ESPN". Zwar wurde ein Abgang Crosbys intern diskuttiert, jedoch nur kurz und mit einem klaren Ergebnis.

Der Defensive End wird unter anderem heftigst mit einem Wechsel zu den Detroit Lions in Verbindung gebracht. Ganz zum Ärger von Raiders-Besitzer Mark Davis. Logischerweise hat der 79-Jährige ein starkes Interesse am Verbleib Crosbys. Schließlich gehört dieser zu den absoluten Leistungsträgern seiner Defense. Zudem ist er in Vegas eine Identifikationsfigur.

Freude vorprogrammiert

Während die klaren Worte des Eigentümers in den Büros mehrere NFL-Teams für Ernüchterung sorgen dürften, wird bei den Raiders große Freude erwartet. Zum einen sagte der neue Teilinhaber des Teams, Richard Seymour, erst jüngst im "Adam Schefter Podcast", er könne sich nicht vorstellen, dass die Raiders den "Herzschlag unseres Teams" weggeben.

Neben den Fans dürfte auch Crosby die Klarheit deutlich begrüßen. In seinem Podcast "The Rush with Maxx Crosby" räumte er bereits mit einigen Wechselgerüchten auf und betonte, er wolle definitiv ein Raider bleiben. Er sagte allerdings auch, dass er die Geschehnisse nicht zu 100 Prozent kontrollieren könne und er im NFL-Geschäft nichts komplett ausschließen kann.

Dies erledigte nun also Mark Davis für ihn. Crosby wurde 2019 in der vierten Runde des Drafts von den Raiders ausgewählt. Gleich in seiner ersten Saison sammelte er zehn Sacks und erspielte sich so nach und nach eine absolute Schlüsselrolle in der Verteidigung. In seinen sechs Jahren in der NFL verzeichnete er bereits 344 Tackles, neun forcierte Fumbles und 58,5 Sacks.