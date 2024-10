NFL: Maxx Crosby räumt mit Wechsel-Gerüchten auf - Klares Zukunftsbekenntnis des Raiders-Stars

Der Pass Rusher ist in dieser Saison einer der wenigen Lichtblicke der Las Vegas Raiders. Entsprechendes Interesse könnte der 27-Jährige bei anderen Teams entfachen. Gerade mit einem Wechsel zu den Detroit Lions wird der Edge Rusher immer wieder in Verbindung gebracht. Diese suchen nach dem Saisonaus von Aidan Hutchinson nach Alternativen im Pass Rush.

Crosby: Klares Bekenntnis zu den Raiders

In seinem Podcast "The Rush with Maxx Crosby" verrät er, dass er die Anfänge der Gerüchte bei Davante Adams sieht. Der Wide Receiver sorgte zuletzt mit einer Trade-Forderung für Aufsehen. Die Raiders kamen dem nach und schickten ihren Star-Receiver zu den New York Jets.

"Dave startete hier eine regelrechte Bewegung", so Crosby. Er führt aus: "Derweil sitze ich hier unschuldig und mache einfach mein Ding. Ich habe den Jungs nur gesagt, ich möchte nicht gehen. Ich weiß, es ist Teil des Geschäfts und ich weiß, ich kann es nicht zu 100 Prozent kontrollieren, aber ich möchte hier sein."

Am Ende des Tages sitzt ein Team meist am längeren Hebel. Entscheiden sich die Raiders, ihn abzugeben, könnte sich seine Meinung vielleicht ändern. Bis dahin wird er nicht müde, sich zu seinem Arbeitgeber zu bekennen: "Ich möchte weiter in Silber und Schwarz auflaufen. Ich sage es deutlich: Ich möchte ein Raider bleiben. Das habe ich immer wieder gesagt."

Die Gerüchteküche beschreibt Crosby als "extrem verrückt." Er verrät: "Ich kann nicht einmal mein Telefon öffnen. Alle zwei Sekunden heißt es Lions-Fans, Lions-Fans, Lions-Fans, Falcons-Fans, Bears-Fans." Das Internet ist voll mit Fotomontagen, die den Quarterbackjäger bereits in neuen Trikots zeigen.