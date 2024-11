Die Las Vegas Raiders stecken tief in der sportlichen Krise. Trotz Bye Week in Woche zehn knallte es innerhalb der Franchise zu Wochenbeginn gewaltig.

von Daniel Kugler

Bei den Las Vegas Raiders ist die Stimmung derzeit am Tiefpunkt - an dieser Tatsache ändert sich auch trotz Bye Week in Woche zehn nichts.

Nach fünf Niederlagen in Serie liegen die Nerven innerhalb der Franchise blank, die Playoff-Träume sind mit einer Bilanz von 2-7 de facto bereits ausgeträumt. Und die ersten personellen Konsequenzen sollten auf dem Fuße folgen.

Head Coach Antonio Pierce entließ nach der 24:41-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals in der Vorwoche gleich drei Offensive Coaches. Offensive Coordinator Luke Getsy, Offensive Line Coach James Cregg und Quarterbacks Coach Rich Scangarello wurden alle nach dem Spiel am Sonntag von ihren Aufgaben entbunden.

Und damit nicht genug. Anfang der Woche ging es direkt weiter mit der Aufarbeitung der sportlichen Talfahrt. Wie "CBS Sports" berichtet, sprachen gleich mehrere Raiders-Spieler, darunter auch Team-Kapitän Maxx Crosby, am Montag in einem Spieler- und Mitarbeiter-Meeting offen über die Unzulänglichkeiten und Defizite, die ihrer Meinung nach Woche für Woche in der Organisation auftreten.