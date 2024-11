In der US-Gameshow "Jeopardy!" wurde Chiefs-Star Travis Kelce mit einem Frage-Hinweis auf seine Freundin Taylor Swift veräppelt.

In der Kategorie "Die gesuchte TV-Show" lautete der "Jeopardy!"-Hinweis im Wert von 200 Dollar: "'Bist du schlauer als ein Promi?' wird von diesem Mann moderiert, der vielleicht als Freund berühmter ist als als dreimaliger Super-Bowl-Champion."

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der Show wurde mit einem frechen Hinweis über Kelce und seine laufende Beziehung zu Swift gefrotzelt.

Das Wichtigste in Kürze

Die neckende Spitze befeuerte die anhaltende Diskussion um die Haltung der "Swifties" (Anhänger von Swift), denen immer wieder nachgesagt wird, dass der Popstar Kelce überhaupt erst auf die Landkarte gebracht, sprich ihn erst über den Football hinaus bekannt gemacht hat.

Kelces Chiefs sind in dieser Saison derweil mit einer 8-0-Bilanz als einziges Team der NFL noch ungeschlagen und streben einen historischen Dreifachtitelgewinn in Serie an.

Der 35-jährige Tight End hat seine Leistung in den vergangenen Wochen nach dürftigen Zahlen zum Saisonauftakt gesteigert und kommt bisher auf 52 Catches für 435 Yards und einen Touchdown.