NFL lehnt Beschwerde der Chicago Bears nach Pleite gegen die Green Bay Packers ab

Allerdings sei diese Aktion nicht strafbar gewesen, weil Daly im Moment des Kontakts direkt nach dem Snap seinen Kopf nicht unten hatte. Nur wenn er in dem Moment berührt worden wäre, wäre Slatons Aktion strafbar gewesen, heißt es in dem Bericht.

Im Anschluss an die Partie gegen Green Bay hatten die Bears bei der NFL Beschwerde gegen die Entscheidung der Referees beim letzten Play eingelegt.

Jetzt ist endgültig der Deckel drauf auf der dramatischen Niederlage der Chicago Bears nach dem in letzter Sekunde von der Packers-Defense geblockten Field Goal beim 19:20 am vergangenen Sonntag.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

Bears-Kicker Cairo Santos wurde bei seinem Versuch aus 46 Yards bei auslaufender Uhr von Packers-Spieler Karl Brooks aber geblockt.

"Sie waren an unserem Long Snapper dran, also werden wir Beschwerde einreichen und sehen, was die Liga sagt", hatte Bears-Coach Matt Eberflus nach der Niederlage angekündigt.

Für die Bears war es die elfte Niederlage in Folge gegen Green Bay, letztmals konnte Chicago 2018 gegen den NFC-North-Rivalen gewinnen. Nach der vierten Pleite in Serie wird auch für Eberflus allmählich die Luft dünner.