In der NFL nehmen nach dem vergangenen Wochenende die Spekulationen über das bevorstehende Aus von mehreren Trainern zu. ran schaut sich auf den "Hot Seats" um.

Von Tobias Wiltschek

Mit Robert Saleh bei den New York Jets und Dennis Allen bei den New Orleans Saints hat es in dieser NFL-Saison schon zwei Head Coaches erwischt.

Nach den jüngsten Entwicklungen und Ergebnissen in Woche 11 ist aber anzunehmen, dass schon bald die nächsten Franchises ihre Hauptübungsleiter entlassen.

Besonders heiß sind die Trainerstühle derzeit in Jacksonville und Chicago.

ran wirft einen Blick auf Head Coaches, die auf dem sogenannten "Hot Seat", also dem Schleudersitz, Platz genommen haben.