In der NFL sind 2024 zahlreiche Rookie-Quarterbacks im Einsatz. Einige kämpfen sogar um die Position des Starters. Wer konnte auch in Preseason Woche zwei überzeugen? ran gibt einen Überblick.

Elf Quarterbacks wurden 2024 im Draft ausgewählt, sechs davon in Runde eins. Die Class of 2024 geht mit vielen Vorschusslorbeeren in die anstehende NFL-Saison.

Einige von ihnen kämpfen dabei um die Position als Starter (oder haben diese sogar schon sicher), bei anderen geht es erstmal darum, Erfahrung zu sammeln.

Bereits zum Preseason-Auftakt kamen die jungen Signal Caller zum Einsatz.

ran gibt euch einen Überblick, wie Woche zwei lief: