Die NFL-Saison geht in die entscheidende Phase. Am 1. Weihnachtsfeiertag wurden zwei Spiele auf Netflix übertragen.

Der Streaming-Gigant "Netflix" versucht sich weiter im Live-Sportmarkt festzusetzen. Nachdem man bereits mit der Übertragung des Boxkampfs zwischen Jake Paul und Mike Tyson für Furore gesorgt hatte, wurden am 25. Dezember zwei Spiele der NFL live gezeigt.

Dabei handelte es sich um die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Pittsburgh Steelers sowie dem Duell der Baltimore Ravens und Houston Texans.

Am Mittwochabend setzten sich die Chiefs mit 29:10 gegen die Steelers durch. Im Anschluss verpassten die Ravens den Texans eine 31:2-Abreibung.

Die Chiefs marschieren in der AFC West weiter und stehen inzwischen bei 15 Siegen und nur einer Niederlage. Die Ravens sind in der AFC Nord durch den Sieg gegen die Texans an den Steelers vorbeigezogen und liegen nun an Rang eins. Die Texans führen die AFC South trotz der klaren Packung gegen die Ravens an.