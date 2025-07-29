Anzeige
21 Preseason-Spiele im NFL NEtwork auf joyn

NFL-Preseason 2025 live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragung im NFL Network - alle Informationen

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 08:05 Uhr
  • ran.de
Article Image Media

Anfang September startet die neue NFL-Saison. In den Wochen zuvor steht allerdings noch die Preseason an. ran hat alle Informationen zur Vorbereitungsphase zusammengefasst.

Traditionell findet vor dem Auftakt in die neue NFL-Saison die Preseason statt. Für die Fans besteht dadurch die Möglichkeit, die NFL-freie Zeit zu überbrücken und zu sehen, wie gut die Teams in Form sind.

Gleichzeitig kann ein Blick auf Neuzugänge und Rookies geworfen werden. Natürlich ist die Preseason aber auch für die Franchises selbst wichtig.

In der Nacht vom 4. auf den 5. September geht es dann auch richtig los! Zum Auftakt der NFL-Saison trifft der aktuelle Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles auf die Dallas Cowboys.

Die Preseason liegt bereits hinter und und hat neue Aufschlüsse geliefert. ran hat dazu die wichtigsten Infos zusammengefasst.

NFL Preseason: Spielplan und Ergebnisse

NFL
05.09.2025
02:20
Philadelphia Eagles
Eagles
Philadelphia Eagles
-:-
Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Cowboys
06.09.2025
02:00
Los Angeles Chargers
Chargers
Los Angeles Chargers
-:-
Kansas City Chiefs
Kansas City Chiefs
Chiefs
07.09.2025
19:00
Atlanta Falcons
Falcons
Atlanta Falcons
-:-
Tampa Bay Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
Buccaneers
07.09.2025
19:00
Cleveland Browns
Browns
Cleveland Browns
-:-
Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals
Bengals
07.09.2025
19:00
Indianapolis Colts
Colts
Indianapolis Colts
-:-
Miami Dolphins
Miami Dolphins
Dolphins
07.09.2025
19:00
Jacksonville Jaguars
Jaguars
Jacksonville Jaguars
-:-
Carolina Panthers
Carolina Panthers
Panthers
07.09.2025
19:00
New England Patriots
Patriots
New England Patriots
-:-
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders
Raiders
07.09.2025
19:00
New Orleans Saints
Saints
New Orleans Saints
-:-
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Cardinals
07.09.2025
19:00
New York Jets
Jets
New York Jets
-:-
Pittsburgh Steelers
Pittsburgh Steelers
Steelers
07.09.2025
19:00
Washington Commanders
Commanders
Washington Commanders
-:-
New York Giants
New York Giants
Giants
07.09.2025
22:05
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
-:-
Tennessee Titans
Tennessee Titans
Titans
07.09.2025
22:05
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
-:-
San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
49ers
07.09.2025
22:25
Green Bay Packers
Packers
Green Bay Packers
-:-
Detroit Lions
Detroit Lions
Lions
07.09.2025
22:25
Los Angeles Rams
Rams
Los Angeles Rams
-:-
Houston Texans
Houston Texans
Texans
08.09.2025
02:20
Buffalo Bills
Bills
Buffalo Bills
-:-
Baltimore Ravens
Baltimore Ravens
Ravens
09.09.2025
02:15
Chicago Bears
Bears
Chicago Bears
-:-
Minnesota Vikings
Minnesota Vikings
Vikings

NFL-Preseason live: Spiele im NFL-Network auf Joyn

Einige Spiele konnten kostenlos über das NFL Network verfolgt werden. Zu finden ist dies unter anderem auch auf Joyn.

Die folgenden Preseason-Partien (im Relive) wurden im NFL Network übertragen:

Montag, 25. August:

Alle Partien der Preseason sind im kostenpflichtigen NFL Game Pass enthalten.

Was ist die NFL-Preseason?

Die NFL-Preseason umschreibt den Zeitraum, in dem die Teams Testspiele bestreiten, um sich auf die am 5. September (02:20 Uhr nachts deutscher Zeit) startende Saison vorzubereiten. Hierbei geht es für die Teams darum, auf Top-Niveau zu testen und Einblicke zu erlangen, ob sie für die eigentliche Saison gerüstet sind. Die Preseason-Spiele geben den Teams die Möglichkeit, Taktiken und Aufstellungen zu testen sowie die Neuzugänge und Rookies zu integrieren.

Alle 32 Footballteams bestreiten im Rahmen der Preseason jeweils drei Spiele im Abstand von etwa einer Woche, ehe rund zwei Wochen später die Regular Season startet.

Die Kick-Off-Zeiten können die Teams - wenn auch nach Absprache mit regionalen TV-Sendern - individuell festlegen. Dies führt unter anderem auch zu teilweise recht ungewöhnlichen Startzeiten.

Wann findet die NFL-Preseason 2025 statt?

  • Hall of Fame Game am 31. Juli 2025
  • Week 1: 8. - 10. August 2025
  • Week 2: 16. - 19. August 2025
  • Week 3: 22. - 24. August 2025

Feierlich eröffnet wurde die Saison am 31. Juli. Da trafen beim traditionellen "Hall-of-Fame-Game" die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown und die Los Angeles Chargers aufeinander.

NFL-Preseason 2025: Wie ergibt sich der Spielplan?

Die Erstellung des Spielplans erfolgt nach weniger festen Regeln als jener für die offizielle Saison, unterliegt jedoch gewissen Grundideen. Zwar dürfen sich die Teams sogar Begegnungen wünschen, jedoch gibt es - trotz möglicher Ausnahmen - folgende Regeln zu beachten:

  • Teams aus der gleichen Division sollen nicht gegeneinander spielen
  • Teams aus der AFC und NFC sollen nach Möglichkeit gegeneinander spielen
  • Bevorzugt sind Duelle zwischen geografisch dicht beieinander liegenden Teams
  • Die Heimatstädte der Teams sollen nicht mehr als zwei Zeitzonen voneinander getrennt sein
  • Jedes Duell soll nur einmal vorkommen
Wer überträgt die Preseason der NFL im Free-TV?

Ehe die offizielle Saison beginnt, hatten deutsche Football-Fans die Möglichkeit, einige Preseason-Spiele live im Free-TV zu verfolgen. RTL hat gleich drei Partien live im Free-TV bei RTL Nitro übertragen.

  • 16. August, 18:30 Uhr: Green Bay Packers @ Indianapolis Colts
  • 22. August, 01:30 Uhr: New England Patriots @ New York Giants
  • 23. August, 01:45 Uhr: Minnesota Vikings @ Tennessee Titans

Alle Infos: NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker - wer überträgt die Spiele?

