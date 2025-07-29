21 Preseason-Spiele im NFL NEtwork auf joyn
NFL-Preseason 2025 live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragung im NFL Network - alle Informationen
- Aktualisiert: 04.09.2025
- 08:05 Uhr
- ran.de
Anfang September startet die neue NFL-Saison. In den Wochen zuvor steht allerdings noch die Preseason an. ran hat alle Informationen zur Vorbereitungsphase zusammengefasst.
Traditionell findet vor dem Auftakt in die neue NFL-Saison die Preseason statt. Für die Fans besteht dadurch die Möglichkeit, die NFL-freie Zeit zu überbrücken und zu sehen, wie gut die Teams in Form sind.
Gleichzeitig kann ein Blick auf Neuzugänge und Rookies geworfen werden. Natürlich ist die Preseason aber auch für die Franchises selbst wichtig.
In der Nacht vom 4. auf den 5. September geht es dann auch richtig los! Zum Auftakt der NFL-Saison trifft der aktuelle Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles auf die Dallas Cowboys.
Die Preseason liegt bereits hinter und und hat neue Aufschlüsse geliefert. ran hat dazu die wichtigsten Infos zusammengefasst.
NFL Preseason: Spielplan und Ergebnisse
NFL-Preseason live: Spiele im NFL-Network auf Joyn
Einige Spiele konnten kostenlos über das NFL Network verfolgt werden. Zu finden ist dies unter anderem auch auf Joyn.
Die folgenden Preseason-Partien (im Relive) wurden im NFL Network übertragen:
Montag, 25. August:
- ab 0:30 Uhr: Los Angeles Rams at Cleveland Browns
- ab 03:00 Uhr: Seattle Seahawks at Green Bay Packers
- ab 08:00 Uhr: Las Vegas Raiders at Arizona Cardinals
- ab 11:00 Uhr: Houston Texans at Detroit Lions
- ab 18:00 Uhr: Indianapolis Colts at Cincinnati Bengals
- ab 21:00 Uhr: Philadelphia Eagles at New York Jets
Alle Partien der Preseason sind im kostenpflichtigen NFL Game Pass enthalten.
Was ist die NFL-Preseason?
Die NFL-Preseason umschreibt den Zeitraum, in dem die Teams Testspiele bestreiten, um sich auf die am 5. September (02:20 Uhr nachts deutscher Zeit) startende Saison vorzubereiten. Hierbei geht es für die Teams darum, auf Top-Niveau zu testen und Einblicke zu erlangen, ob sie für die eigentliche Saison gerüstet sind. Die Preseason-Spiele geben den Teams die Möglichkeit, Taktiken und Aufstellungen zu testen sowie die Neuzugänge und Rookies zu integrieren.
Alle 32 Footballteams bestreiten im Rahmen der Preseason jeweils drei Spiele im Abstand von etwa einer Woche, ehe rund zwei Wochen später die Regular Season startet.
Die Kick-Off-Zeiten können die Teams - wenn auch nach Absprache mit regionalen TV-Sendern - individuell festlegen. Dies führt unter anderem auch zu teilweise recht ungewöhnlichen Startzeiten.
Wann findet die NFL-Preseason 2025 statt?
- Hall of Fame Game am 31. Juli 2025
- Week 1: 8. - 10. August 2025
- Week 2: 16. - 19. August 2025
- Week 3: 22. - 24. August 2025
Feierlich eröffnet wurde die Saison am 31. Juli. Da trafen beim traditionellen "Hall-of-Fame-Game" die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown und die Los Angeles Chargers aufeinander.
NFL-Preseason 2025: Wie ergibt sich der Spielplan?
Die Erstellung des Spielplans erfolgt nach weniger festen Regeln als jener für die offizielle Saison, unterliegt jedoch gewissen Grundideen. Zwar dürfen sich die Teams sogar Begegnungen wünschen, jedoch gibt es - trotz möglicher Ausnahmen - folgende Regeln zu beachten:
- Teams aus der gleichen Division sollen nicht gegeneinander spielen
- Teams aus der AFC und NFC sollen nach Möglichkeit gegeneinander spielen
- Bevorzugt sind Duelle zwischen geografisch dicht beieinander liegenden Teams
- Die Heimatstädte der Teams sollen nicht mehr als zwei Zeitzonen voneinander getrennt sein
- Jedes Duell soll nur einmal vorkommen
Wer überträgt die Preseason der NFL im Free-TV?
Ehe die offizielle Saison beginnt, hatten deutsche Football-Fans die Möglichkeit, einige Preseason-Spiele live im Free-TV zu verfolgen. RTL hat gleich drei Partien live im Free-TV bei RTL Nitro übertragen.
- 16. August, 18:30 Uhr: Green Bay Packers @ Indianapolis Colts
- 22. August, 01:30 Uhr: New England Patriots @ New York Giants
- 23. August, 01:45 Uhr: Minnesota Vikings @ Tennessee Titans
Alle Infos: NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker - wer überträgt die Spiele?