NFL International Games

NFL London Game: Denver Broncos gewinnen Defensiv-Schlacht gegen die New York Jets

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 21:15 Uhr
  • Oliver Jensen

Die Denver Broncos gewinnen das London Game gegen die New York Jets dank ihrer Defense, die Justin Fields gleich neun Mal sackt.

Die Denver Broncos haben das London Game gegen die New York Jets knapp mit 13:11 gewonnen.

Das Spiel war von den Defensiven beider Mannschaften geprägt. Im gesamten Spiel ergab sich nur ein einziger Touchdown. Dieser ereignete sich zum Ende des ersten Spielabschnitts, als Nate Adkins einen 16-Yard-Touchdown-Pass von Bo Nix fing. Die Broncos gingen dadurch mit 10:6 in Führung. Bis zur Halftime kamen keine weiteren Punkte hinzu.

Im dritten Viertel gingen die Jets in Führung, weil zunächst Nick Folk ein Field Goal schoss, später gelang der Defense ein Safety, weil die Broncos kurz vor der eigenen Endzone ein Holding begingen. Fünf Minuten vor Spielende gelangten die Broncos durch ein Field Goal von Wil Lutz in Führung - 13:11 für Denver.

Das Wichtigste in Kürze

Die Offense der Jets bekam daraufhin kein First Down zustande und gab den Ball per Punt wieder her. Nun war die Defense gefordert, den Angriff der Broncos schnellstmöglich zu stoppen - mit Erfolg.

Den Jets blieben 2:23 Minuten, um noch einmal in Field-Goal-Reichweite zu gelangen. Allerdings kamen sie lediglich bis an die gegnerische 44-Yard-Linie. Der Drive endete mit einem Sack.

VIDEO: Jets-Fiasko bringt Fans zum Lachen

Insgesamt wurde Jets-Quarterback Justin Fields neun Mal gesackt. Er bekam lediglich 45 Passing Yards zustande. Bo Nix verbuchte 174 Passing Yards.

Während die Jets die sechste Niederlage im sechsten Spiel kassierten, verbessern die Broncos sich auf eine 4-2-Bilanz.

