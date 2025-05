NFL London Games 2025: Chaos bei Ticket-Anfragen  - Verkauf ausgesetzt

Der Ticketverkauf für die London Games 2025 der NFL versinkt im Chaos. Nur wenige Stunden nach dem Start musste der Anbieter den Verkauf aufgrund explodierender Wartelisten bis auf Weiteres aussetzen.

von Daniel Kugler

Die Anfragen für NFL-Tickets gehen mal wieder durch die Decke.

Diesmal Objekt der Begierde: Karten für die London Games 2025.

Der Andrang ist so groß, dass der Verkauf bis auf Weiteres ausgesetzt werden musste: "Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach Tickets für die NFL-Spiele in London hat Ticketmaster den Verkauf vorübergehend unterbrochen, um die Warteschlange zu überwachen und sicherzustellen, dass echte Fans Tickets kaufen können", gab die NFL in einem Statement auf "X" bekannt.

"Ihr Platz in der Warteschlange ist sicher und es sind noch Tickets verfügbar. Wir verstehen, wie frustrierend dies ist und danken Ihnen für Ihre Geduld", heißt es weiter.