Dan Campbell möchte in seinem fünften Jahr als Coach der Detroit Lions die Früchte der harten Arbeit ernten. Trotz einiger Hindernisse ist der 49-Jährige bemüht, Optimismus zu verbreiten.

Die Detroit Lions konnten sich zwar in den beiden letzten NFL-Saisons zum Division-Champion der NFC North küren, jedoch ist das Muster ohne Wert, wenn die entscheidenden Spiele nicht gewonnen werden. In der Vorsaison scheiterten verletzungsgeplagte Lions bereits in den Divisional Playoffs an den Washington Commanders.

Trotz der Probleme in Big Matches zeigt sich Head Coach Dan Campbell laut "NBC"-Bericht mit der Entwicklung des Teams zufrieden. "Ich mache mir keine Sorgen, die Lions sind da, wo wir in meinem fünften Jahr sein wollen", erklärte Campbell, der in sein fünftes Jahr als Cheftrainer gehen wird.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der 49-Jährige die Lions in seiner bisherigen Amtszeit deutlich vorangebracht hat - und sich die Franchise im Aufwind befindet. Einfach wird es für die Lions und Campbell aber nicht werden, den letzten Step zu machen. Dies liegt insbesondere an Abgängen, Verletzungen einiger Schlüsselspieler in der Defense und einem schwierigen Spielplan.