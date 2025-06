Isiah Pacheco steht nach einem verlorenen Jahr vor einer entscheidenden Saison seiner NFL-Karriere. Der Running Back der Kansas City Chiefs arbeitet aktuell daran, Gewicht zu gewinnen.

Isiah Pacheco verfolgt schon für die Wochen vor seiner vierten NFL-Saison ein großes und schweres Ziel. Der Running Back der Kansas City Chiefs will zulegen. An Gewicht.

Wie unter anderem das auf die Fans der Franchise spezialisierte Portal "Arrowhead Pride" berichtet, geht es Pacheco darum, mit den zusätzlichen Kilos den körperlichen Belastungen einer NFL-Spielzeit besser standhalten zu können. "Nachdem ich mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wollte ich nun zunehmen und etwas schwerer sein", sagte der 26-Jährige demnach vor Reportern.

In der vergangenen Saison hatte sich Pacheco beim 26:25 über die Cincinnati Bengals in Week 2 das rechte Wadenbein gebrochen. Zwar kehrte er in Week 13 zurück, war aber fortan kein großer Faktor mehr und blieb ohne weiteren Score. Im mit 22:40 gegen die Philadelphia Eagles verlorenen Super Bowl erlief er mit drei Versuchen sieben Yards und konnte Quarterback Patrick Mahomes somit nicht wirklich entlasten.

Nun soll ihm die zusätzliche Muskelmasse dabei helfen, "mich zu übertreffen und besser zu werden". Pacheco setzt also künftig eher darauf, mit seinen Läufen schwerer zu stoppen zu sein als sich erfolgreich durch die Defense-Reihen zu winden. Ein wirkliches Ziel, was er auf die Waage bringen will, gab der zweimalige Super-Bowl-Sieger aber nicht aus.

Um die dritte Championship folgen zu lassen, hat er sich zudem auf seine Wurzeln besinnt. "Ich komme aus Jersey, also bin ich nach Hause gefahren und habe in dem Fitnessstudio trainiert, wo ich am YMCA angefangen habe", berichtete er: "Leute aus New Jersey tragen ständig Eagles-Caps. Sie sagen: 'Wow, du kommst hierher. Wir haben es euch in diesem Jahr gezeigt.' Das motiviert einen nur noch mehr."