NFL: London will den Super Bowl haben - Liga bleibt skeptisch, Fans reagieren empört

Eine Herausforderung ist die Zeitverschiebung: London liegt fünf Stunden vor der US-Ostküste, was einen Spielbeginn um 21 Uhr Ortszeit bedeuten würde, um die Übertragung in den USA sinnvoll zu gestalten.

Schon in die gewonnene Bürgermeisterwahl Anfang Mai ist Khan mit der Ankündigung gegangen, den Super Bowl in die englische Hauptstadt zu holen.

Auch in der Saison 2024 wird die britische Hauptstadt drei NFL-Spiele ausrichten: New York Jets vs. Minnesota Vikings, Jacksonville Jaguars vs. Chicago Bears und New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars.