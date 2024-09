NFL - Los Angeles Chargers: Derwin James für ein Spiel gesperrt

Der aktuellste Fall war bei der 20:10-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers in Woche drei.

Das Wichtigste in Kürze

Unrühmliche Statistik: James bleibt konstant

James traf Steelers-Tight End Pat Freiermuth in einer Situation überhart. Es flog eine Flagge, der Vorwurf: "Unnecessary Roughness". Ein Vergehen dieser Art zu viel für James.

Laut "ESPN" werden die Chargers und James die Strafe annehmen. Dadurch wird er im Divisions-Duell gegen die Kansas City Chiefs ausfallen.

Es war bereits das siebte Mal, dass James in seiner Karriere wegen "Unnecessary Roughness" eine Strafe erhielt. Nur Xavier Woods (acht Mal) war in dieser Statistik seit 2018 unfairer. Marshon Lattimore und Jordan Poyer stehen ebenfalls bei sieben Vergehen. Jedoch gelang James das in 69 Spielen seit 2018. Alle anderen haben mehr Partien dafür gebraucht.

James nach dem Spiel zu der Szene: "Ich werde es mir nochmal auf Video anschauen. Ich versuche meinen Gegner zu Boden zu bringen. Ich hatte nicht das Gefühl ihn am Kopf oder Nacken getroffen zu haben."