NFL - Los Angeles Rams: Besondere Vorstellung für Davante Adams

Head Coach Sean McVay stellt Rams-Neuzugang Davante Adams in einer Teambesprechung auf besondere Weise vor.

So würde wohl jeder gerne an seinem neuen Arbeitsplatz vorgestellt werden. Sean McVay, seines Zeichens Head Coach der Los Angeles Rams, hat Star-Receiver Davante Adams in einer Mannschaftssitzung seinen neuen Teamkollegen vorgestellt.

Getan hat der Cheftrainer dies mit der Vorführung eines Highlight-Videos, welches die besten Spielzüge aus der NFL-Karriere des 32-Jährigen zeigte. "Ich bin froh, Davante Adams zu haben", sagte McVay in der Besprechung, von der die Rams einen Ausschnitt in den sozialen Netzwerken veröffentlichten.