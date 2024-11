NFL - Los Angeles Rams: Demarcus Robinson offenbar wegen Alkohol am Steuer verhaftet

Kurz nach der Pleite seiner Los Angeles Rams gegen die Philadelphia Eagles soll Demarcus Robinson verhaftet worden sein. Der Wide Receiver wurde wohl mit überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol am Steuer erwischt.

Als wäre die deftige 20:37-Pleite der Los Angeles Rams gegen die Philadelphia Eagles nicht schon schlimm genug gewesen, droht einem Spieler von L.A. nun möglicherweise auch juristischer Ärger.

Dabei handelt es sich um Demarcus Robinson, Wide Receiver der Rams. Wie diverse US-Medien, darunter "ESPN" und das "NFL Network", unter Berufung auf einen Bericht der zuständigen Polizeibehörde in Kalifornien vermelden, wurde der 30-Jährige nach der Niederlage im Sunday Night Game festgenommen.

Demnach wurde der Viertrundenpick von 2016 am Montag in den frühen Morgenstunden US-amerikanischer Zeit mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen. In der Mitteilung dazu heißt es, die Beamten hätten beim NFL-Star "objektive Anzeichen und Symptome einer Alkoholbeeinträchtigung festgestellt".

Robinson wurde daraufhin offenbar inhaftiert, vorgeladen und im Anschluss an "eine verantwortliche Partei" übergeben. Bislang haben sich weder die Franchise noch die NFL zu den Berichten geäußert, Head Coach Sean McVay wird wohl am Dienstag zu Pressevertretern sprechen.