Statt ein Field Goal zum Ausgleich in der Overtime zu schießen, spielten die Los Angeles Rams im Spiel gegen die San Francisco 49ers den 4. Versuch aus. Nach Kritik an Sean McVay stellt sich nur Matthew Stafford vor ihn.

Von Kai Esser

Die Los Angeles Rams haben am Donnerstagabend eine bittere Niederlage gegen die San Francisco 49ers hinnehmen müssen. Auch, weil sie in der Overtime eine wegweisende - wie man nun weiß - Fehlentscheidung getroffen haben: Statt auf ein Field Goal für ein Unentschieden zu setzen, gingen die Rams auf Fourth-and-1 - und scheiterten.

Doch Quarterback Matthew Stafford steht voll hinter der mutigen Entscheidung seines Head Coaches Sean McVay, der dafür viel kritisiert wurde: "Ich liebe es, dass wir dafür gegangen sind. Wir spielen nicht auf ein Unentschieden."