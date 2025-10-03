Highlights der NFL auf Joyn
NFL - Los Angeles Rams: Matthew Stafford verteidigt umstrittenen Playcall von Head Coach Sean McVay
- Veröffentlicht: 03.10.2025
- 12:45 Uhr
- Kai Esser
Statt ein Field Goal zum Ausgleich in der Overtime zu schießen, spielten die Los Angeles Rams im Spiel gegen die San Francisco 49ers den 4. Versuch aus. Nach Kritik an Sean McVay stellt sich nur Matthew Stafford vor ihn.
Die Los Angeles Rams haben am Donnerstagabend eine bittere Niederlage gegen die San Francisco 49ers hinnehmen müssen. Auch, weil sie in der Overtime eine wegweisende - wie man nun weiß - Fehlentscheidung getroffen haben: Statt auf ein Field Goal für ein Unentschieden zu setzen, gingen die Rams auf Fourth-and-1 - und scheiterten.
Doch Quarterback Matthew Stafford steht voll hinter der mutigen Entscheidung seines Head Coaches Sean McVay, der dafür viel kritisiert wurde: "Ich liebe es, dass wir dafür gegangen sind. Wir spielen nicht auf ein Unentschieden."
Matthew Stafford nimmt Sean McVay in Schutz: "Habe kein Problem damit"
Mit 3:41 Minuten auf der Uhr in der Verlängerung hatten die Rams die Chance, das Spiel auszugleichen. Stattdessen entschied McVay, alles auf eine Karte zu setzen. Running Back Kyren Williams wurde bei einem Lauf noch vor der Line of Scrimmage gestoppt, was den Drive beendete und den 49ers den Sieg bescherte.
"Das ist ein Standard-Call für uns in Short-Yardage-Situationen, also hatte ich kein Problem damit", sagte Stafford zum Playcall.
Der Quarterback selbst zeigte übrigens eine starke Leistung: 30 von 47 Pässen kamen an, dabei erzielte er 389 Yards Raumgewinn sowie drei Touchdowns.
"Ich wünschte nur, wir hätten den Drive am Laufen gehalten und einen Weg gefunden, zu punkten", nimmt er die Schuld stattdessen auf sich.