NFL: Lamar Jacksons Diagnose - Superstar der Baltimore Ravens fällt wohl länger aus als gedacht
- Aktualisiert: 03.10.2025
- 10:15 Uhr
- Julian Erbs
Die Saison der Baltimore Ravens steht bislang unter einem schlechten Stern: Drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen, und nun fällt Star-Quarterback Lamar Jackson wohl auch noch aus.
Die Baltimore Ravens sind mit einer denkbar bitteren Shootout-Niederlage gegen die Buffalo Bills in die Saison gestartet.
In der Folgewoche gelang zwar einen überzeugenden Sieg gegen die Cleveland Browns, was Hoffnung auf einen Aufschwung machte. Doch danach kam es knüppelhart.
In Woche drei setzte es mit dem 30:38 gegen die Detroit Lions die nächste Ernüchterung, bevor die Kansas City Chiefs den Ravens in der vergangenen Woche eine Pleite verpassten und dabei auch noch mehrere Spieler verletzt ausschieden - darunter auch der wichtigste Spieler.
Zu den verletzten Spielern gehörte auch Superstar-Quarterback Lamar Jackson, der trotz der schwachen Baltimore-Defensive in dieser Spielzeit bis dato souverän ablieferte: 869 Passing Yards, 166 Rushing Yards, dazu 11 Touchdowns bei nur einer Interception – fast schon wieder auf MVP-Niveau.
Lamar Jackson fehlt "voraussichtlich" zwei bis drei Wochen
Jackson musste im dritten Viertel der 20:37-Niederlage gegen die Chiefs nach einem Sack von Defensive End George Karlaftis verletzt vom Feld. Der zweimalige MVP kehrte nicht mehr zurück und verbrachte den Rest des Spiels auf der Bank, wo er mehrfach sein verletztes rechtes Bein dehnte.
Und die Prognose über die Schwere der Verletzung ist offenbar sehr ernüchternd.
Wie die "Baltimore Sun" berichtet, soll Jackson mit einer Oberschenkelverletzung "voraussichtlich" das kommende Spiel der Ravens gegen die Houston Texans verpassen. Und damit nicht genug. Insgesamt sei damit zu rechnen, dass er zwei bis drei Wochen ausfallen könnte.
Es ist also gut möglich, dass der 28-Jährige nicht nur gegen die Texans, sondern auch gegen die L.A. Rams ausfällt. In Woche 7 haben die Ravens dann ihre Bye Week.
Sollte Jackson wie befürchtet ausfallen, würde Backup Cooper Rush die Starter-Rolle vorläufig übernehmen.
