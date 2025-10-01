Erst der schwache Saisonstart, nun auch noch das Saisonaus von dem Verletzten Tyreek Hill. Die Miami Dolphins stecken in einer schwierigen Situation. von Oliver Jensen, Die Freude über den ersten Saisonsieg wurde bei den Miami Dolphins von einer schweren Verletzung überaschattet. NFL auf Joyn: Verletzungsschock und Mega-Fail! So turbulent war Woche 4 Star-Receiver Tyreek Hill zog sich beim 27:21 gegen die New York Jets mehrere Bänderrisse zu, auch das vordere Kreuzband ist betroffen. Er wurde bereits operiert. Die Saison ist für den 31-Jährigen damit beendet. Für die Dolphins ein schwerer Schlag: Hill war in den vergangenen drei Spielzeiten stets der Receiving-Leader dieser Franchise. Seine Schnelligkeit ist eine Waffe, seine Fangsicherheit ebenso. Auch in der laufenden Spielzeit führt der ehemalige Passempfänger der Kansas City Chiefs das teaminterne Ranking an. Der Agent von Hill kündtigte an, dass der Passempfänger 2026 wieder spielen wird. Wobei selbst das ungewiss ist: Die Miami Dolphins können Tyreek Hill laut "ProFootballTalk"vor dem 15. März 2026 entlassen, um 36 Millionen Dollar an Gehaltskosten zu sparen, müssten aber mit 12 bis 15 Millionen Dollar Dead Money rechnen.

Doch zunächst einmal stellt sich die Frage, wie die Dolphins kurzfristig auf den Ausfall reagieren. Jaylen Waddle dürfte eine noch größere Rolle als Nummer-eins-Wide-Receiver übernehmen. In drei seiner vier NFL-Spielzeiten übertraf der 26-Jährige die Marke von 1.000 Yards. Der junge Wide Receiver Malik Washington (24), der mit seiner Schnelligkeit Akzente setzen kann, dürfte ebenfalls wichtiger werden. In seiner Rookie-Saison fing der Sechstrunden-Pick zwar nur Pässe für 223 Yards, allerdings dürfte er den Ball nun häufiger zugespielt bekommen Tight End Darren Waller, der gegen die Jets zwei Touchdowns erzielte, wird ebenfalls wichtiger für die Offensive - sofern er fit bleiben kann.

Miami Dolphins: Cedrick Wilson Jr. als Hill-Ersatz Hinzu kommt ein Rückkehrer: Aufgrund der Verletzung von Hill wurde Receiver Cedrick Wilson Jr. aus dem Practice Squad der New Orleans Saints verpflichtet. Im März 2022 hatte Wilson Jr. einen Dreijahresvertrag über 22,8 Millionen Dollar bei den Dolphins unterschrieben. Der gute Deal kam zustande, weil er zuvor ein starkes Jahr bei den Dallas Cowboys mit 602 Receiving-Yards und sechs Touchdowns hinlegte. Das Problem war allerdings: An diese gute Saison konnte er bis heute nicht mehr anknüpfen.

Der ganz große Durchbruch ist an der alten Wirkungsstätte wohl nicht zu erwarten. Der 29-Jährige dürfte eher für mehr Tiefe auf der Receiver-Position sorgen.

Dolphins-Neuzugang Westbrook-Ikhine wartet auf Durchbruch Ansonsten bleibt noch die Hoffnung, dass Offseason-Neuzugang Nick Westbrook-Ikhine voll durchstartet. In der vergangenen Saison war der 28-Jährige mit neun gefangenen Touchdown-Pässen einer der wenigen Lichtblicke der Tennessee Titans. In Miami spielt er bislang eine Nebenrolle, wurde in den ersten vier Spielen nur sechsmal angeworfen und fing vier Pässe für lediglich 26 Yards. Was Hoffnung macht: Trotz der geringen Yards kamen durch ihn drei First Downs zustande. Das zeigt, dass in entscheidenden Plays auf ihn Verlass ist. Und doch ist klar, dass niemand Hill ersetzen kann. Er ist der Mann, auf den sich die gegnerischen Defensiven konzentriert haben. Dadurch hatten Mitspieler wie Waddle mehr Freiraum.

