NFL: Los Angeles Rams: "Thiccer Kicker" Harrison Mevis zum Starter befördert

Die Los Angeles Rams stellen um: Harrison Mevis übernimmt den Posten als Starting Kicker. Am College sorgte er mit seiner Statur und einem Rekord für Furore. Nun bekommt er seine große NFL-Chance.

Harrison Mevis wirkt auf dem ersten Blick wie einer der schweren Jungs, die an der Line of Scrimmage die harte Arbeit abseits des Footballs erledigen. Doch Mevis ist Kicker, und das am Wochenende erstmals auch in der NFL.

Erst unter der Woche haben die Los Angeles Rams den 23-Jährigen ins Practice Squad aufgenommen. Nun steht er vor seinem Karrierehöhepunkt: Seinem ersten Einsatz in der besten Football-Liga der Welt.

Das kündigte Rams-Coach Sean McVay am Freitag an. Und er stärkte Mevis vor seinem Debüt gegen die San Francisco 49ers den Rücken.

"Wenn man sich seine Karriere in Missouri ansieht, hat er in vielen wichtigen Spielen gekickt", so McVay: "Es gibt immer Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, aber letztendlich muss man meiner Meinung nach die Klarheit und den Mut haben, die Entscheidungen zu treffen, die man für die besten hält."

Tatsächlich war Mevis während seiner College-Zeit für Missouri einer der besten Kicker des Landes, sorgte mit einem Field Goal über 61 Yards für einen Last-Minute-Sieg gegen Kansas State und brach damit den Rekord für das längste Field Goal der SEC-Geschichte. Aus seiner College-Zeit stammt wegen seiner stämmigen Statur auch sein Spitzname "Thiccer Kicker" (zu Deutsch: dickerer Kicker).