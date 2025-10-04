Mark Sanchez wird bei einem Streit niedergestochen. Der Ex-NFL-Quarterback ist allerdings nicht nur Opfer. Nun enthüllt die Polizei weitere Details. Von Franziska Wendler Neue Entwicklung im Fall rund um den früheren NFL-Quarterback Mark Sanchez. Gegen den ehemaligen Sportler wurde laut Behördenangaben Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhoben - zusätzlich zu den Vergehen, die ihm bereits zur Last gelegt werden. Der Staatsanwalt von Marion County, Ryan Mears, erklärte während einer Pressekonferenz, die neue Anklage könne mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu sechs Jahren geahndet werden. Demnach dauern die Ermittlungen aber noch an und es seien weitere Anklagepunkte möglich.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Rückblick: Sanchez wurde zu Beginn des vergangenen Wochenendes nach einer Messerattacke mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, dies bestätigte der TV-Sender "Fox Sports", für den er als Experte tätig ist. Wenig später stellte sich heraus, dass der langjährige NFL-Spielmacher in der Angelegenheit nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter war. Laut "ESPN" wurde er am Samstag von der Polizei festgenommen.

Anzeige

Streit um einen Parkplatz Wie das Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) mitteilte, wurde Sanchez zunächst wegen des Verdachts auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Diesbezüglich erfolgte bereits eine Anklage. Kommentar: Diese Baltimore Ravens gewinnen keinen Titel

99 Yard Pick Six von Mahomes! Jaguars schlagen Chiefs Auf der nun abgehaltenen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei wurde bekannt, weshalb es zwischen Sanchez und einem anderen Mann zu der Auseinandersetzung kam. "Wir sprechen hier buchstäblich von Menschen, die sich um einen Parkplatz gestritten - und/oder einen Streit darüber geführt haben, wo Menschen parken. Dies führte dazu, dass jemand unglaublich schwere Verletzungen davongetragen hat", sagte Staatsanwalt Mears gegenüber Reportern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Sanchez mit signifikanten Verletzungen Laut der eidesstattlichen Erklärung der Polizei habe Sanchez, der wohl nach Alkohol roch, einen 69-jährigen Lkw-Fahrer angesprochen, als dieser rückwärts die Laderampe eines Hotels in der Innenstadt von Indianapolis hochfuhr. Dies resultierte demnach in einer Auseinandersetzung, die den Lkw-Fahrer dazu veranlasste, ein Messer zu ziehen, um sich zu verteidigen. "Dies war eine Situation, die nicht hätte eintreten müssen", erklärte der Staatsanwalt. Sanchez wurde mit Stichwunden im rechten Oberkörper ins Krankenhaus eingeliefert, der Lkw-Fahrer erlitt eine Schnittwunde an der linken Wange. Ob auch gegen ihn Anklage erhoben wird, ist unklar. Mears merkte aber an, dass im betreffenden Bundesstaat Indiana eines der "strengsten Selbstverteidigungsgesetze der Nation" herrsche.

Lkw-Fahrer mit Klage gegen Sanchez und Fox Der Lkw-Fahrer hat zudem bereits eine Klage gegen Sanchez und "Fox" eingereicht. Es geht um Schadenersatz, die Bezahlung von Gerichtskosten und sonstige Entschädigungen. Demnach habe er "schwere bleibende Entstellungen, Funktionsverluste, andere körperliche Verletzungen, seelische Belastungen und sonstige Schäden“ erlitten. Zudem hätte der TV-Sender seiner Meinung nach von Sanchez' "Ungeeignetheit als Mitarbeiter, seiner Neigung zum Alkoholkonsum und/oder seinem schädlichen Verhalten" wissen müssen.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Los Angeles Chargers lange ohne Omarion Hampton 1 / 11 © Imagn Images Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)

Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er am Sonntag das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an. © Imagn Images Antonio Gibson (New England Patriots)

Für Antonio Gibson endete das Spiel bei den Buffalo Bills vorzeitig und schmerzhaft. Bei einem Kickoff-Return im zweiten Viertel verletzte sich der Running Back der New England Patriots schwer am Knie und musste mit Tränen in den Augen das Feld verlassen. Der 27-Jährige ist einer der besten Kickoff-Returner seines Teams. Mittlerweile hat sich bestätigt: Gibson riss sich das Kreuzband, er wird 2025 nicht mehr spielen. © Imagn Images Brock Bowers (Las Vegas Raiders)

Die Las Vegas Raiders mussten im Auswärtsspiel bei den Indianapolis Colts am Sonntagabend auf Star-Tight-End Brock Bowers verzichten. Der 22-Jährige konnte aufgrund einer Knieverletzung die komplette Woche nicht trainieren und wurde rund 90 Minuten vor Spielbeginn offiziell als inaktiv eingestuft. Damit fehlte Quarterback Geno Smith eine seiner wichtigsten Anspielstationen. © IMAGO/Imagn Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Rückschlag für die Ravens! Star-Quarterback Lamar Jackson fiel in Week 5 gegen die Houston Texans aus. Der zweimalige MVP konnte auch am Freitag wegen einer Oberschenkelverletzung nicht trainieren. Für ihn übernahm Backup Cooper Rush. Jackson verletzte sich in der Vorwoche im Spiel gegen die Chiefs, seine genaue Ausfallzeit ist unklar. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Terry McLaurin verpasste nach dem Spiel gegen die Atlanta Falcons auch das Duell mit den Los Angeles Chargers. Er hatte sich in Woche 3 gegen die Raiders bei einem Catch am rechten Oberschenkel verletzt und ist noch nicht wieder einsatzbereit. Allerdings hat er schon wieder mit leichten Trainingseinheiten begonnen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Bucky Irving (Tampa Bay Buccaneers)

Rückschlag für die "Bucs"! Running Back Bucky Irving verpasste die Partie in Week 5 gegen die Seattle Seahawks. Berichten zufolge könnte der 23-Jährige auch in Week 6 ausfallen, aber die Buccaneers haben ihn für dieses Spiel noch nicht abgeschrieben. Bis zur Rückkehr muss Rachaad White den größten Workload übernehmen. © IMAGO/Imagn Images Chuba Hubbard (Carolina Panthers)

Auch die Panthers mussten in Week 5 auf ihren Starting Running Back verzichten. Chuba Hubbard konnte aufgrund einer Wadenverletzung nicht gegen die Miami Dolphins auflaufen. Der 26-Jährige wurde vergangene Woche bereits als fraglich gelistet und hatte dennoch gegen die New England Patriots gespielt, aber konnte die folgende Woche nicht trainieren. © Imagn Images CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)

CeeDee Lamb fiel auch für das Gastspiel bei den New York Jets aus. Der Receiver der Dallas Cowboys zog sich beim Spiel in Woche 3 gegen die Chicago Bears eine Sprunggelenksverletzung am linken Fuß zu. Cowboys-Besitzer Jerry Jones erklärte, dass die Verletzung nicht so schwer sei wie befürchtet, ein genaues Datum für seine Rückkehr aber noch unklar sei. © 2025 Getty Images Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Die Verletzungsprobleme der Baltimore Ravens werden immer größer. Neben Quarterback Lamar Jackson fiel auch Safety Kyle Hamilton aus. Auch Patrick Ricard musste passen. © 2025 Getty Images Travon Walker (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachricht für die Jaguars: Pass Rusher Travon Walker zog sich beim Sieg gegen die 49ers eine Verletzung am Handgelenk zu und musste operiert werden. Beinahe unglaublich, aber: Walker könnte exakt eine Woche danach im Monday Night Game gegen die Chiefs trotzdem auflaufen. Head Coach Liam Coen teilte mit, der Nummer-1-Pick von 2022 werde von Tag zu Tag evaluiert. © IMAGO/Imagn Images Jakob Johnson (Houston Texans)

Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel und konnte die ganze Woche nicht trainieren. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.

Der Staatsanwalt erklärte indes, die Polizei sammle noch Informationen und habe mehrere ausstehende Durchsuchunsbefehle. Zudem wurde bekannt, dass Überwachungskameras den Vorfall aus mehreren Blickwinkeln aufgezeichnet hätten. "Es ist mir egal, wer Sie sind. Es ist mir egal, womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen. Es ist mir egal, wo Sie leben", sagte der ebenfalls auf der Pressekonferenz anwesende Polizeichef Chris Bailey. "Wenn Sie in unsere Stadt kommen und Gewalt ausüben, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Sie zur Rechenschaft zu ziehen."

Anzeige

Anzeige