- Anzeige -
- Anzeige -
Highlights der NFL auf Joyn

NFL: Matthew Stafford oder Drake Maye als MVP? Die Antwort ist eindeutig - ein Kommentar

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 10:39 Uhr
  • Julian Huter

Das MVP-Rennen in der NFL spitzt sich zum Zweikampf zu. Während Drake Maye Football-Fans weltweit verzückt, fliegt Matthew Stafford fast noch etwas unter dem Radar. Dennoch hat der Routinier aktuell die Nase vorn.

Von Julian Huter

Die NFL Regular Season 2025 spitzt sich so langsam zu und die Top-Teams haben sich herauskristallisiert. Grund genug, noch einmal auf das aktuelle MVP-Rennen zu schauen: Aktuell gibt es zwei klare Topfavoriten: Drake Maye von den New England Patriots und Matthew Stafford von den Los Angeles Rams - geht man nach nahezu allen Wettanbietern, haben selbst Stars wie Patrick Mahomes und der amtierende MVP Josh Allen nur Außenseiterchancen.

Drake Maye ist DER Shootingstar der Saison. Er ist jung, aufregend und bedient ein starkes MVP-Narrativ: Er hat dem gefallenen Riesen aus New England neues Leben eingehaucht, nachdem er im Jahr zuvor komplett am Boden gelegen hatte, ja sogar drohte, zur Lachnummer zu werden.

- Anzeige -
- Anzeige -
November 02, 2025 Los Angeles Rams quarterback Matthew Stafford (9) in action during an NFL, American Football Herren, USA game in Inglewood, California. Mandatory Photo Credit : CSM Inglewood Unit...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL-MVP-Rennen: Narrative sollten nicht entscheidend sein

Doch die NFL ist kein "Game of Thrones"-Drehbuch - zumindest sollten hier nicht Geschichten ausschlaggebend sein. Wer sich von Narrativen freimacht, muss feststellen: Stafford ist aktuell der bessere MVP-Kandidat.

Er hat deutlich mehr Touchdowns (30 vs. 21) auf dem Konto und dazu weniger Interceptions geworfen (2 vs. 6). Stafford führt die NFL nach Passing Touchdowns nicht nur an - er dominiert. Der Zweitplatzierte, Dak Prescott, hat ganze sieben Touchdowns weniger geworfen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Stafford vs. Maye: Rams-Star hat ein großes Argument für sich

Was für Maye spricht, ist die Tatsache, dass Stafford die nach zugelassenen Punkten stärkste Defense der NFL im Rücken hat. Allerdings rangiert die Patriots-D hier ebenfalls in den Top 10. Zudem ist Maye der deutlich stärkere Läufer und hat weniger starke Offensivwaffen zur Verfügung.

Doch in einer entscheidenden Kategorie ist Stafford klar vorn - die Qualität seiner Kontrahenten: Während die Dolphins und Jets ihre Saison schon abgehakt haben und selbst die Bills ungewohnte Schwächen offenbaren, spielt Stafford in der aktuell härtesten Division der Liga. Insgesamt spricht der "Strength of Shedule" ebenfalls für Stafford. Trotzdem spielt der 37-Jährige brutal effizient und leistet sich nahezu keine Fehler.

Drake Maye ist ein zukünftiger NFL MVP

Das soll Mayes Leistung nicht schmälern. Er führt die NFL in Passing Yards an und ist aktuell der beste tiefe Passgeber der Liga. Die Vergleiche mit Tom Brady sind gerechtfertigt - ein größeres Lob gibt es in der NFL kaum.

Maye gehört die Zukunft - er wird das neue Gesicht der NFL. Wenn er fit bleibt und die Patriots ihm in den nächsten Jahren weiterhin ein konkurrenzfähiges Team zur Seite stellen, wird er einen MVP Award gewinnen, wahrscheinlich sogar mehrere.

Aktuell kann der MVP 2025 aber nur Matthew Stafford heißen.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA New York Giants at Detroit Lions Nov 23, 2025 Detroit, Michigan, USA Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown 14 runs with the ball
News

Week 12 für die Deutschen: St. Brown glänzt bei Lions-Sieg

  • 25.11.2025
  • 11:22 Uhr
imago images 1068310909
News

Tom Brady baut den "ultimativen Quarterback"

  • 25.11.2025
  • 11:18 Uhr

NFL - Cincinnati Bengals: Spieler-Frauen twerken flirty

  • Video
  • 01:03 Min
  • Ab 0
imago images 1068370011
News

Kommentar: Bengals dürfen Burrow nicht mehr spielen lassen

  • 25.11.2025
  • 09:56 Uhr
October 26, 2025, Philadelphia, Pennsylvania, USA; Former NFL, American Football Herren, USA quarterback and current Fox Sports commentator Tom Brady walks on the field before a game between the Ph...
News

Rassismus-Eklat? Tom Brady sorgt für Aufregung

  • 25.11.2025
  • 09:51 Uhr
imago images 1069537906
News

Totaler Kollaps: Die vielen Baustellen der Eagles

  • 25.11.2025
  • 09:30 Uhr

NFL-Highlights: Shedeur Sanders schreibt Geschichte bei erstem Start mit Browns

  • Video
  • 05:53 Min
  • Ab 0

NFL - Chiefs: Patrick Mahomes oder Travis Kelce? Chiefs-Star imitiert grandios

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0

NFL: "Peinlich" - Fans grillen Kansas City Chiefs und Detroit Lions trotz Sieg

  • Video
  • 02:59 Min
  • Ab 0

FSK 18? Alisha Lehmann begeistert Fans mit Oben-ohne-Fotos

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0