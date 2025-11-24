NFL: Matthew Stafford oder Drake Maye als MVP? Die Antwort ist eindeutig - ein Kommentar

Das MVP-Rennen in der NFL spitzt sich zum Zweikampf zu. Während Drake Maye Football-Fans weltweit verzückt, fliegt Matthew Stafford fast noch etwas unter dem Radar. Dennoch hat der Routinier aktuell die Nase vorn. Von Julian Huter Die NFL Regular Season 2025 spitzt sich so langsam zu und die Top-Teams haben sich herauskristallisiert. Grund genug, noch einmal auf das aktuelle MVP-Rennen zu schauen: Aktuell gibt es zwei klare Topfavoriten: Drake Maye von den New England Patriots und Matthew Stafford von den Los Angeles Rams - geht man nach nahezu allen Wettanbietern, haben selbst Stars wie Patrick Mahomes und der amtierende MVP Josh Allen nur Außenseiterchancen. Drake Maye ist DER Shootingstar der Saison. Er ist jung, aufregend und bedient ein starkes MVP-Narrativ: Er hat dem gefallenen Riesen aus New England neues Leben eingehaucht, nachdem er im Jahr zuvor komplett am Boden gelegen hatte, ja sogar drohte, zur Lachnummer zu werden.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL-MVP-Rennen: Narrative sollten nicht entscheidend sein Doch die NFL ist kein "Game of Thrones"-Drehbuch - zumindest sollten hier nicht Geschichten ausschlaggebend sein. Wer sich von Narrativen freimacht, muss feststellen: Stafford ist aktuell der bessere MVP-Kandidat. Er hat deutlich mehr Touchdowns (30 vs. 21) auf dem Konto und dazu weniger Interceptions geworfen (2 vs. 6). Stafford führt die NFL nach Passing Touchdowns nicht nur an - er dominiert. Der Zweitplatzierte, Dak Prescott, hat ganze sieben Touchdowns weniger geworfen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Stafford vs. Maye: Rams-Star hat ein großes Argument für sich Was für Maye spricht, ist die Tatsache, dass Stafford die nach zugelassenen Punkten stärkste Defense der NFL im Rücken hat. Allerdings rangiert die Patriots-D hier ebenfalls in den Top 10. Zudem ist Maye der deutlich stärkere Läufer und hat weniger starke Offensivwaffen zur Verfügung. NFL: Tampa Bay Buccaneers gehen gegen Los Angeles Rams unter und verlieren Baker Mayfield Doch in einer entscheidenden Kategorie ist Stafford klar vorn - die Qualität seiner Kontrahenten: Während die Dolphins und Jets ihre Saison schon abgehakt haben und selbst die Bills ungewohnte Schwächen offenbaren, spielt Stafford in der aktuell härtesten Division der Liga. Insgesamt spricht der "Strength of Shedule" ebenfalls für Stafford. Trotzdem spielt der 37-Jährige brutal effizient und leistet sich nahezu keine Fehler.