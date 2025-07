NFL: Maxwell Hairston äußert sich nach schweren Vorwürfen - Bills-Star fordert Gerechtigkeit

Maxwell Hairston wurde wegen sexueller Übergriffe angeklagt. Nun bezieht der Bills-Star erstmals öffentlich Stellung und kämpft für Gerechtigkeit.

Nachdem Maxwell Hairston wegen sexueller Nötigung angeklagt wurde, wehrt sich der NFL-Star nun verbal. Eine Frau wirft dem Cornerback der Buffalo Bills vor, sie im Jahr 2021 an der University of Kentucky sexuell angegriffen zu haben. Hairston sieht sich mit einer Zivilklage konfrontiert.

Am Rande des Trainingslagers der Bills erklärte er jetzt: "Damit beschäftige ich mich seit meinem 17. Lebensjahr. Es ist jetzt vier Jahre her, und ich habe den ganzen Prozess mit der Polizei durchlaufen. Sie haben gründlich ermittelt, und ich wurde entlastet. Auch die University of Kentucky hat gründlich ermittelt, und auch hier wurde ich entlastet."