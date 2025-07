Bei den Cleveland Browns ist die Position des Quarterbacks breit besetzt. Auch Shedeur Sanders hofft auf seine Chance. Die Konkurrenzsituation nimmt der Rookie fast schon trotzig auf.

Die Cleveland Browns haben fünf Quarterbacks im Kader - darunter auch Rookie Shedeur Sanders, der sich trotz der enormen Konkurrenz Einsätze im Team erhofft.

Die Konkurrenzsituation nimmt der 23-Jährige jedoch überraschend entspannt auf, fast schon trotzig. Bei "ESPN" erklärt der NFL-Rookie mit Blick auf seine mögliche Spielzeit: "Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, darauf eine Antwort zu geben."

Er habe das Gefühl, dass er das nicht beeinflussen könne, deshalb werde er nicht darüber nachdenken oder sich Gedanken darüber machen, warum das so sei: "Viele Menschen wollen die Chance haben, auf diesem Niveau zu sein, und ich bin hier und dankbar dafür. Also, wann immer das passiert, ist es so", ordnet er die derzeitige Lage ein.