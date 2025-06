Was würde die Expansion nach Europa für die NFL bedeuten? Der Boss der Spielergewerkschaft sieht mehr Nach- als Vorteile.

Von Tobias Wiltschek

Spätestens seitdem NFL-Boss Roger Goodell im Oktober 2022 diese Idee im Rahmen eines London Games öffentlich gemacht hat, wird in den USA über eine mögliche rein-europäische Division diskutiert. In dieser könnten dann Teams aus Großbritannien, Irland, Deutschland oder Spanien spielen, die sich untereinander und mit Teams der in den USA beheimateten Franchises duellieren.

Wie "Pro Football Talk" berichtet, gibt es innerhalb der Liga zwar noch keine konkreten Pläne der Umsetzung einer solchen Idee. Allerdings habe sich Lloyd Howell, Boss er einflussreichen Spielergewerkschaft NFLPA, bereits ausführlich mit den möglichen Folgen einer solchen Entscheidung auseinandergesetzt - und dabei mehr Nachteile als Vorteile ausgemacht.