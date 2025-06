NFL - Seattle Seahawks: Sam Darnold kein Starter? Frage schockt Mike Macdonald

Die Seattle Seahawks gehen mit Sam Darnold als Starter in die neue Saison. Zweifel wischt der Trainer etwas süffisant weg.

Die Offseason ist in der NFL eine wilde Zeit. Denn die Medien haben lediglich öffentliche Trainingseinheiten, um sich ein Bild vom Zustand und der Form des Teams und der Mannschaft zu machen.

In dieser Woche wackelte dabei offenbar Sam Darnold ein wenig. Und sorgte bei den Journalisten rund um die Seattle Seahawks für Fragezeichen.

Head Coach Mike Macdonald wurde von "Seattle Sports 710 AM" daher gefragt, ob es, abgesehen von einer Verletzung, ein Szenario gäbe, in dem Darnold nicht der Starter in Woche 1 sei.