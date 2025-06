Die hohen Erwartungen konnte der ehemalige Erstrunden-Pick Lukas Van Ness bisher nicht erfüllen. Bei den Green Bay Packers könnte ihm nun ein Positionswechsel bevorstehen.

Mit dem 13. Pick im NFL Draft 2023 sicherten sich die Green Bay Packers die Dienste von Pass Rusher Lukas Van Ness. Bisher konnte der heute 23-Jährige allerdings nur ab und an für Furore sorgen.

In zwei Spielzeiten gelangen ihm sieben Sacks und 65 Tackles, obwohl es ihm an Spielzeit nicht mangelte. Gleichzeitig strauchelte er in der Laufvertidigung.