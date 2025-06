Zwei Deutsche haben ihren Platz in der NFL-Saison 2025 sicher. Der Rest kämpft um den Kaderplatz und gute Perspektiven in der Liga. Von Andreas Reiners Noch herrscht in der NFL die Ruhe vor dem Sturm. Bevor es um alles geht, auch für die Deutschen in der besten Football-Liga der Welt. Dann steht die Vorbereitung auf die neue Saison an. Das Training Camp, die Preseason. Für Topstars wie Amon-Ra St. Brown und Brandon Coleman wird es dann darum gehen, sich den letzten Feinschliff zu holen und die Abstimmung mit den Teamkollegen vorzunehmen. NFL: Detroit Lions unter Schock - Star-Spieler Frank Ragnow hört auf Spieler wie Jakob Johnson, aber auch Leander Wiegand, Lenny Krieg oder Julius Welschof kämpfen vor allem darum, es in den 53-Mann-Kader zu schaffen. Doch wie sehen die Situationen der Deutschen in der NFL aktuell aus? ran zeigt sie.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Der Superstar unter den deutschen Spielern, aber auch einer der Topstars der NFL. Er ist aus der Offense der Detroit Lions nicht wegzudenken und seit Jahren eine zuverlässige Anspielstation für Quarterback Jared Goff. In seinen vier Saisons in der NFL kommt der 25-Jährige auf 4.851 Yards und 33 Touchdowns, er wurde zudem dreimal in den Pro Bowl gewählt. Seinen Vertrag hatte er bereits im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert. Mit den 120 Millionen Dollar, die er verdienen kann, gehört der jüngste der drei St-Brown-Brüder auch finanziell zu den Top-Receivern der Liga. Triumph mit Eagles: Super-Bowl-Champion gibt Karriereende bekannt

Berlin-Game 2025: Tickets gehen in den Verkauf - so kommt man an Karten! Klar ist: Nach zwei Jahren im Super-Bowl-Fenster wollen die Lions in dieser Saison erneut um den Titel mitspielen, nachdem zuvor im Championship Game und in der Divisional Round Schluss war. Klar ist daher auch: St. Brown wird mit seinen Fähigkeiten auf dem Weg zur ersehnten Super-Bowl-Teilnahme nicht nur gefragt, sondern einmal mehr eine Schlüsselfigur sein.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Coleman wurde 2024 in der dritten Runde des NFL Drafts von den Washington Commanders ausgewählt. Mit dem 67. Pick sicherten sich die Commanders die Dienste des 1,98 Meter großen und mehr als 145 Kilogramm schweren Hünen. Er hat sich in seiner ersten Saison auf Anhieb als zuverlässiger Lineman etabliert. Coleman verschaffte mit seinem Spiel einem anderen Toptalent die nötige Zeit für Pässe oder eigene Runs: Jayden Daniels. Dass der Rookie-Quarterback so auftrumpfen konnte, hatte er auch Coleman zu verdanken, der als Left Tackle die "Blind Side" seines Spielmachers beschützte.

Und das so gut und souverän, dass er sich im Laufe der Saison als Starter etablierte und ein Garant dafür war, dass die Commanders überraschend bis in das Championship Game vordrangen. Dort war dann gegen den späteren Champion Philadelphia Eagles Schluss. Doch die Commanders dürften auch 2025 eine Rolle im Kampf um die Playoffs spielen. Essenzielles Puzzlestück wird dann auch wieder Coleman sein.

Jakob Johnson (Houston Texans) Die NFL-Reise von Johnson geht bei den Houston Texans weiter. 2024 war das wohl turbulenteste Jahr bislang für ihn, als er bei den New York Giants zwischen Stammkader, Practice Squad und Arbeitslosigkeit pendelte. Zumindest war er beim Deutschland-Spiel der Giants im Kader und konnte das Spektakel in München aus nächster Nähe erleben. Eine Zukunft im "Big Apple" hatte er trotzdem nicht. Als Fullback wird der gebürtige Stuttgarter aber auch in Houston kämpfen müssen, um es in den finalen Kader zu schaffen, denn die Position ist seit Jahren ein Auslaufmodell. Umso bemerkenswerter ist seine Halbwertszeit: Johnson würde in seine insgesamt bereits siebte Saison in der NFL gehen.

Julius Welschof (Pittsburgh Steelers) Auch Julius Welschof hofft auf eine NFL-Karriere. Er steht weiterhin bei den Pittsburgh Steelers unter Vertrag. Der Linebacker erhielt einen Future/Reserve Contract und kämpft auch in diesem Sommer um einen Platz im Kader. Der 2024er Undrafted Rookie hatte bereits im vergangenen Jahr bei den Steelers überzeugen können, verletzte sich dann aber im dritten Preseason-Spiel am Knie, fiel aus und verpasste so den möglichen Sprung in den 53-Mann-Kader. Er verblieb daher im Practice Squad. Jetzt unternimmt Welschof den nächsten Anlauf.

Leander Wiegand (New York Jets) Der O-Liner beeindruckte beim NFL Combine mit 38 Wiederholungen beim Bankdrücken. Die New York Jets schlugen nach dem Draft zu und verpflichteten ihn als Undrafted Free Agent. "Mit den Jets stand ich vorher bereits im Kontakt. Ich bin wahnsinnig froh, dass es die Jets geworden sind, denn die Gespräche mit den Coaches waren toll", sagte er im Mai im ran-Interview: "Ich freue mich über diese Chance und auf die schwere Arbeit, die mir bevorsteht."

Wiegand hat gezeigt, dass die ELF ein Sprungbrett für die NFL sein kann, er spielte für die Centurions Cologne, Rhein Fire und die Munich Ravens und schaffte es über das International Pathway Program (IPP) in die USA. Er wird jetzt versuchen, sich in der Vorbereitung für einen Platz im 53-Mann-Kader zu empfehlen.

Lenny Krieg (Atlanta Falcons) Auch er schaffte den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program, nachdem der Kicker in der vergangenen Saison in der ELF bei den Stuttgart Surge überzeugen konnte. Dazu hinterließ er Eindruck beim NFL Combine, wo er sich als einziger Kicker bei seinen 14 Schüssen aus einer Distanz zwischen 35 und 55 Yards keinen einzigen Fehlversuch leistete. Die Atlanta Falcons schlugen schließlich zu und holten ihn. Dort steht neben Krieg noch ein weiterer Kicker im Kader der Falcons: Routinier Younghoe Koo. Der Südkoreaner heißt die Konkurrenz durch Krieg willkommen: "Es ist nicht das erste Mal, dass neben mir ein weiterer Kicker bei den OTAs oder im Trainingscamp dabei ist, so ist es in der NFL nun mal", wird Koo auf der Falcons-Website zitiert. Krieg trifft bei den Falcons aber auch auf einen Landsmann.

Kilian Zierer (Atlanta Falcons) Im Februar statteten die Falcons den deutschen Offensive Lineman mit einem Reserve/Futures-Vertrag aus. Zierer kommt von den Houston Texans, wo er nach dem Draft 2023 unterschrieben hatte. Der 1,90 Meter große und ca. 143 Kilo schwere Quarterback-Beschützer hatte die erste Saison verletzungsbedingt verpasst und im zweiten Jahr nach Spielzeit in der Offseason den Sprung in den finalen Kader nicht geschafft, verblieb aber im Practice Squad. Jetzt versucht er es bei seinem inzwischen zweiten NFL-Team.

NFL-Experten sicher: Aaron Rodgers geht zu Pittsburgh Steelers

Maximilian Mang (Indianapolis Colts) Der 25 Jahre alte Tight End wurde im Mai 2025 von den Indianapolis Colts als Undrafted Free Agent verpflichtet. Er ist ebenfalls Teil des IPP. Für ihn machte Marcel Dabo Platz, der seit 2022 beim Team war, den Sprung in den 53-Mann-Kader aber nicht schaffte und kein reguläres NFL-Spiel absolvierte. Dafür hat der gebürtige Brandenburger Mang die Chance, dabei zu sein, wenn die Colts im November beim ersten NFL-Spiel im Berliner Olympiastadion antreten.

Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers) Metz steht aktuell bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag. Der Offensive Tackle wurde mit einem Reserve/Future-Vertrag ausgestattet. Auch er kann sich während der Offseason für einen Platz im aktiven Kader empfehlen. Metz fand über das IPP in die NFL. Zuvor stand er bei den Chicago Bears und den New York Giants unter Vertrag.