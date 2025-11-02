Anzeige
American Football

NFL: Mega-Schock für AFC-Team! Star-Quarterback schwer verletzt raus

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 08:08 Uhr
  • Oliver Jensen

C.J. Stroud, der Quarterback der Houston Texans, musste im Spiel gegen die Denver Broncos aus dem Spiel genommen werden.

Bittere Nachricht für die Houston Texans: Quarterback C.J. Stroud kassierte im Spiel gegen die Denver Broncos zu Beginn des zweiten Viertels bei einem Lauf einen folgenschweren Hit.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Der Spielmacher, der bis dahin sechs seiner zehn Passversuche für 79 Yards an den Mann brachte, blieb danach benommen liegen und wurde in die Kabine begleitet.

Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Kurz nach der Halftime gaben die Texans bekannt, dass Stroud aufgrund des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen wurde.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Backup Davis Mills wurde für Stroud ins Spiel gebracht.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Buffalo Bills Nov 2, 2025; Orchard Park, New York, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) is brought down by Buffalo Bills...
News

NFL: Mahomes und Chiefs schwach, OT-Krimi in Vegas

  • 03.11.2025
  • 08:50 Uhr

NFL: 4 TDs und 100% Passquote! Darnold liefert perfekte 1. Halbzeit

  • Video
  • 04:18 Min
  • Ab 0
imago images 1068697294
News

Seattle macht Commanders nass - Jayden Daniels verletzt

  • 03.11.2025
  • 08:09 Uhr
Jacksonville Jaguars v Las Vegas Raiders
News

Kicker-Wahnsinn: Cam Little von Jaguars stellt NFL-Rekord auf

  • 03.11.2025
  • 08:09 Uhr

NFL-Highlights: Darnold-Gala! Seahawks nehmen Commanders auseinander

  • Video
  • 05:20 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: OT-Krimi! Raiders-Risiko wird nicht belohnt

  • Video
  • 04:46 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Letzter Mahomes-Pass entscheidet Bills-Duell

  • Video
  • 06:47 Min
  • Ab 0
Josh Allen blockt Kansas Citys Leo Chenal
News

NFL: Mahomes schlecht wie nie, Chiefs unterliegen Bills

  • 03.11.2025
  • 06:52 Uhr
Cam Little wird geherzt
News

68 Yards: Jacksonvilles Little mit Rekord-Fieldgoal

  • 03.11.2025
  • 06:49 Uhr

NFL-Highlights: Nacua-TD toppt Gala der Rams

  • Video
  • 03:51 Min
  • Ab 0