NFL Playoff Picture – So würde die Postseason nach Week 9 aussehen: Kansas City Chiefs fliegen raus

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason ist es zwar noch eine Weile hin, trotzdem lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die neunte Woche der NFL-Saison ist fast abgeschlossen. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Während die Indianapolis Colts trotz einer Pleite weiter den Platz an der Sonne inne haben, fallen die Kansas City Chiefs ob ihrer Niederlage gegen Buffalo aus den Playoffs.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

In der NFC sind derweil die Green Bay Packers nach ihrer unerwarteten Pleite gegen Carolina Rang eins los, den stattdessen ein Team einnimmt, das am Wochenende nicht einmal gespielt hat. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach Woche acht. Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Anzeige

NFC Wild Card Round: #7 Lions (5-3) at #2 Buccaneers (6-2) Die Tampa Bay Buccaneers durften sich im Rahmen ihrer Bye Week in Woche neun erholen. Stünden jetzt die Playoffs an, würde es dort gegen die Detroit Lions gehen. Das Team um Quarterback Jared Goff kassierte eine knappe 24:27-Niederlage gegen den Division-Rivalen Minnesota Vikings. Im Playoff Picture ist Detroit damit um zwei Positionen gefallen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFC Wild Card Round: #6 49ers (6-3) at #3 Seahawks (6-2) Einen Platz nach oben ging es derweil für die San Francisco 49ers, die sich in Woche neun über einen 34:24-Auswärtssieg bei den New York Giants freuen durften. Aktuell würde in der Postseason ein Duell mit den Seattle Seahawks warten, die im Sunday Night Game beim 38:14-Sieg gegen die Washington Commanders keinerlei Mühe hatten.

Anzeige

NFC Wild Card Round: #5 Rams (6-2) at #4 Packers (5-2-1) Einen Absturz mussten indes die Green Bay Packers hinnehmen, die ihren Platz an der Sonne als Conference-Leader verloren haben. Die Cheeseheads verloren unerwartet mit 13:16 gegen die Carolina Panthers, führen aber zumindest weiterhin die NFC North an. Derzeitiger Kontrahent wären die Los Angeles Rams, die ihrerseits beim 34:10 gegen die New Orleans Saints nicht allzu viel Mühe hatten.

Anzeige

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Philadelphia Eagles (6-2) Neuer Spitzenreiter in der NFC - und das ganz ohne Spiel! Die Philadelphia Eagles hatten am Wochenende Bye Week, stehen dank der Pleite der Packers und dem damit besseren Record nun aber auf Rang eins. Wären jetzt Playoffs, würde in Woche eins ein Freilos warten.

Anzeige

NFL - Injury Update der Saison 2025: Schock für Washington - Star-Quarterback Jayden Daniels erleidet nächste Verletzung 1 / 18 © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Laut Medienberichten hat sich Quarterback Jayden Daniels von den Washington Commanders bei der Heimniederlage gegen die Seattle Seahawks den linken Ellbogen ausgekugelt und wird vorerst ausfallen. Ob der 24-Jährige in dieser NFL-Saison überhaupt noch einmal auflaufen kann, ist derzeit ungewiss. Bei einem Sack durch Seahawks-Linebacker Drake Thomas knickte Daniels’ Ellbogen nach hinten, als er beim Sturz die Hand auf dem Rasen abstützte © Imagn Images Tucker Kraft (Green Bay Packers)

Tucker Kraft, Tight End der Green Bay Packers, spielt das beste Jahr seiner Karriere, aber seine Saison könnte nun vorbei sein. Nachdem er am Sonntag gegen die Carolina Panthers mit einer Knieverletzung ausgeschieden war, sagte Head Coach Matt LaFleur, dass Krafts Verletzung "nicht gut aussieht". Laut Ian Rapoport von "NFL Network" wird befürchtet, dass er einen Kreuzbandriss erlitten hat. © IMAGO/Imagn Images Cooper Kupp (Seattle Seahawks)

Die Seattle Seahawks müssen im Sunday Night Game gegen die Washington Commanders wohl auf Wide Receiver Cooper Kupp verzichten. Der Passempfänger, der aufgrund von Verletzungen an der Ferse und der Achillessehnen als fraglich gelistet ist, wird laut "ESPN" nicht spielen können. Damit sind die Seahawks auf der Receiver-Position dünn besetzt, fallen doch bereits Jake Bobo und Dareke Young aus. © ZUMA Press Wire Jakob Johnson (Houston Texans)

Der deutsche Fullback ist nach seiner Oberschenkel-Verletzung auf gutem Weg zum Comeback. Nachdem am Mittwoch das sogenannte "21-Tage-Fenster geöffnet" wurde, trainierte er an den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag voll mit - sein Verletzten-Status vor dem Spiel gegen die Denver Broncos ist "Questionable". © IMAGO/Imagn Images Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Der Pro Bowl Cornerback wird den Seahawks gegen die Washington Commanders wieder zur Verfügung stehen. Nach fünf verpassten Spielen wegen einer Knieverletzung kehrt er nun wieder zurück. Seit Witherspoon 2023 in der NFL ist, war es seine längste Pause. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Auch in Week 9 wird Mac Jones den verletzten Quarterback Brock Purdy bei den San Francisco 49ers ersetzen. Nachdem Purdy unter der Woche wieder eingeschränkt am Training teilgenommen hatte, könnte er nach seiner Zehenverletzung zurück aufs Feld kehren. Allerdings wollen die 49ers laut "ESPN" nichts überstürzen und vertrauen daher noch ein weiteres Mal auf Jones. © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen. Sein Team setzte ihn nun offiziell auf die Injured-Reserve-Liste. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg am Sonntag gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © ZUMA Press Wire Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Der Defensive End hat sich zum Ende der ersten Halbzeit gegen die New York Jets erneut an der rechten Hüfte verletzt. Bereits zuvor hatte die Hüfte dem Pass Rusher Problemen bereitet. Am 9. Spieltag wird er auf dem Injury Report als "Zweifelhaft" (Doubtful) geführt. Bei den ersten Einheiten trainierte er nur eingeschränkt am Freitag stand er gar nicht mit seinen Kollegen auf dem Feld. © 2025 Getty Images D'Andre Swift (Chicago Bears)

Der Running Back hat die gesamten Trainingseinheiten der Woche mit einer Leisten-Verletzung verpasst und wird daher auch gegen die Cincinnati Bengals am Spieltag fehlen. Die Verletzung stammt bereits aus Woche 6 gegen die Washington Commanders. Swift spielte in den zwei folgenden Wochen trotzdem und muss nun endgültig pausieren und sich auskurieren. © IMAGO/Imagn Images Travis Hunter (Jacksonville Jaguars)

Bittere Nachrichten für die Jacksonville Jaguars: Der Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, Travis Hunter, wird auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt und verpasst damit sicher die nächsten vier Spiele. Hunter zog sich im Training eine Knieverletzung zu, nachdem er vor der Jaguars-Bye-Week in Woche sieben mit acht Catches für 101 Yards und seinem ersten Touchdown seinen NFL-Durchbruch feierte. © IMAGO/ZUMA Press Wire Isiah Pacheco (Kansas City Chiefs)

Im Topspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills müssen die Chiefs einen herben Ausfall verkraften. Running Back Isiah Pacheco fällt aufgrund eines überdehnten Knies aus und steht Head Coach Andy Reid nicht zur Verfügung. Damit rückt Kareem Hunt in die Startformation und übernimmt die Rolle des Starting Running Backs. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Die Los Angeles Rams können in Woche 9 gegen die New Orleans Saints offenbar wieder auf Star-Receiver Puka Nacua zurückgreifen. Der 24-Jährige, der aufgrund einer Knöchelverletzung das London Game in Woche 7 gegen die Jacksonville Jaguars verletzt verpasst hatte, sagte vor dem Duell gegen die Saints, er fühle sich "fantastisch" und sei "bereit". Vor seiner Verletzung führte Nacua die NFL in Receptions und Receiving Yards an. In Woche acht hatten die Rams spielfrei. © ZUMA Press Wire Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Die Bengals bangen um den Einsatz ihres Quarterbacks im kommenden Spiel gegen die Chicago Bears am Sonntag. Joe Flacco verletzte sich in der Schlussphase der Partie gegen die New York Jets am vergangenen Sonntag an der rechten Schulter und konnte deswegen am Mittwoch nicht trainieren. Head Coach Zac Taylor bezifferte Flaccos Einsatzchancen gegen die Bears auf "50:50". Flacco war erst im Laufe der Saison zu den Bengals gewechselt, um den verletzten Joe Burrow zu ersetzen. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Wide Receiver Terry McLaurin, der in dieser Saison erstmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, stand nach längerer Pause beim Monday Night Football gegen die Kansas City Chiefs wieder auf dem Feld. Im Verlauf der Partie musste er vom Platz genommen werden, seine Oberschenkelmuskulatur wurde an der Seitenlinie untersucht. Das Ergebnis: Der Wide Receiver fällt am 9. Spieltag erneut aus. © IMAGO/Imagn Images Carson Wentz (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings müssen für den Rest der Saison auf Carson Wentz verzichten. Der Quarterback muss sich einer Operation an seiner linken Schulter unterziehen. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend trotz starker Schmerzen gegen die Los Angeles Chargers gespielt. Es ist bereits der zweite Ausfall auf der Quarterback-Position, den die Vikings in dieser Saison zu verkraften haben ... © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Der eigentliche Starter J.J. McCarthy trainierte nach seiner Knöchelverletzung zuletzt wieder komplett mit. Damit kehrt er am 9. Spieltag gegen die Detroit Lions auf das Feld zurück. Auf dem Injury Report trägt er keinen Verletzten-Status mehr. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #7 Jaguars (5-3) at #2 Patriots (7-2) Playoff-Neueinsteiger in der AFC. Die Jacksonville Jaguars sind dank ihres knappen 30:29-Sieges gegen die Las Vegas Raiders neu im Playoff Picture vertreten. Stünde jetzt bereits die Postseason an, wäre das Matchup aber durchaus schwer. So würde in der Wild Card Round New England warten. Die Patriots siegten am Wochenende knapp mit 24:23 gegen die Atlanta Falcons.

Anzeige

AFC Wild Card Round: #6 Chargers (6-3) at #3 Broncos (7-2) Stand jetzt käme es - genau wie in der Vorwoche - in der Postseason zu einem Division-Duell zweier Teams aus der AFC West. Die Los Angeles Chargers gewannen jüngst gegen die Tennessee Titans mit 27:20 und müssten sich mit den Denver Broncos duellieren. Die Franchise um Quarterback Bo Nix feierte derweil einen knappen 18:15-Sieg gegen die Houston Texans.

AFC Wild Card Round: #5 Bills (6-2) at #4 Steelers (5-3) Auch dieses Matchup hätte es so bereits in der Vorwoche gegeben. Die Buffalo Bills siegten im Topduell der AFC mit 28:21 gegen die Kansas City Chiefs, die damit aus dem Playoff Picture fallen. Die Steelers feierten am Wochenende einen durchaus überraschenden Erfolg gegen das Erfolgsteam der Stunde. Die Franchise um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers schlug die Indianapolis Colts mit 27:20 und festigt damit die Führung in der AFC North.

Anzeige

Anzeige