NFL: Verrät QB-Legende Tom Brady den Nummer-1-Pick des Drafts 2026? "Liebe alles an seinem Spiel"

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 08:56 Uhr
  • Julian Erbs

Tom Brady hat einen Quarterback für den Draft der Las Vegas Raiders ins Visier genommen.

Fernando Mendoza steht noch mitten in den College Football Playoffs (CFP), der Endrunde des US-College-Footballs.

Doch schon jetzt bestehen kaum Zweifel daran, dass er beim Wechsel in die NFL von einem der schwächsten Teams der Liga gedraftet wird.

Nach der Niederlage der Las Vegas Raiders gegen die New York Giants in Woche 17 rückte die Franchise aus der Stadt des Glücksspiels in eine aussichtsreiche Position für den ersten Pick im Draft.

Dass Geno Smith keine langfristige Lösung auf der Quarterback-Position ist, gilt inzwischen als allgemein bekannt. Auch seine Leistungen in der laufenden Saison unterstreichen diese Einschätzung: Mit nur 3025 Passing Yards, 19 Touchdowns und 17 Interceptions blieb Smith statistisch hinter den Erwartungen zurück und gehörte ligaweit zu den am wenigsten effizienten Startern.

Nun könnten die Raiders ihren Fokus auf einen jüngeren Quarterback richten.

Tom Brady begeistert von Fernando Mendoza

Tom Brady scheint fest davon überzeugt zu sein, dass das Team Mendoza im Draft auswählen sollte. Mit seinen jüngsten Aussagen bei "NFL on Fox" bestätigte er diese Einschätzung indirekt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Brady als Minderheitsgesellschafter an den Las Vegas Raiders beteiligt ist.

Der siebenmalige Super-Bowl-Champion sagte über Mendoza: "Ich liebe alles an seinem Spiel. Besonders herausragend ist seine Führungsstärke. Seine Art, mit seinen Mitspielern umzugehen, und dass er in seiner Karriere bereits viele Herausforderungen überwunden hat."

Selbstverständlich ist dabei viel Spekulation im Spiel.

Wenn jedoch der beste Quarterback in der Geschichte des Sports als Teilhaber eines der schwächsten Teams, das mit hoher Wahrscheinlichkeit den ersten Pick im Draft erhält, sich derart positiv über einen Quarterback äußert, der sehr wahrscheinlich früh gedraftet wird, ist diese Vermutung keineswegs abwegig.

Auch interessant: NFL - Baltimore Ravens haben mit Entlassung von John Harbaugh richtig entschieden - ein Kommentar

Und: Gewinner und Verlierer der Regular Season: Maye und Stafford trumpfen auf, Kansas City Chiefs am Boden

