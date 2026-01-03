NFL-Playoffs 2026: Diese Regelung ist einfach nicht fair – ein Kommentar

Mit einer negativen Bilanz sichern sich die Carolina Panthers den Titel in der NFC South und den Playoff-Einzug. Dass die Panthers in der ersten Playoff-Runde aber den Heimvorteil haben, ist nicht fair. Ein Kommentar. Von Tobias Wiltschek Die Playoff-Regelung in der NFL gehört zu den Eigenarten des amerikanischen Sportsystems wie das "Tanking" oder das Fehlen einer Auf- und Abstiegsregelung – und sie treibt in diesem Jahr wieder kuriose Blüten. Im Raymond James Stadium von Tampa in Florida standen sich am Samstag mit den heimischen Buccaneers und den Carolina Panthers zwei Teams gegenüber, deren Auftritte in dieser NFL-Saison mit dem Prädikat "Durchschnitt" noch wohlwollend beschrieben sind.

Am Ende siegte Tampa Bay knapp mit 16:14. Beide Teams schließen die Regular Season mit acht Siegen und neun Niederlagen ab. Und dennoch stand schon vor dem Kickoff fest, dass eine der beiden Franchises in die Playoffs kommen wird - am Ende wurden es die Panthers, weil am Sonntag die Atlanta Falcons Schützenhilfe leisteten.

